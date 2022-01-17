حظك اليوم برج الثور الاثنين 17-01-2022 مهنيا وعاطفيا

الثور يتبع الأبراج الترابية في الصفات والمميزات، ويتسم معظم مواليده بالقدرة على توطيد العلاقات، ورضا الطرف الآخر، ويتبع مواليد الفترة من 21 إبريل حتى 20 مايو، برج الثور.

ويقدم خبراء الفلك وعلم الأبراج، عددا من النصائح والتحذيرات، ضمن حظك اليوم الأحد لأصحاب البرج؛ فعلى المستوى المالي تقع الشمس في منزل الحظ.

حظك اليوم برج الثور مهنيا واجتماعيا

وقالت عبير فؤاد، خبيرة الأبراج والفلك، لمواليد برج الثور، إن القمر اليوم يقع في منزل العلاقات، ما يعدهم بالدخول في مناقشات تشحذ أذهانهم، ويديرون الأحاديث والمواقف بحكمة.

حظك اليوم برج الثور عاطفيا

أما على الصعيد العاطفي، قالت إن الفلك يمد مواليد الثور ببلاغة القول وحسن التعبير، ويمنحهم طاقة عاطفية تجذب إليهم من يحبون.

مشاهير برج الثور

ومن أشهر مواليد برج الثور، الفنان رامز جلال، الذي يوافق تاريخ ميلاده 20 إبريل، وعارضة الأزياء الأمريكية جيجي حديد، التي يوافق تاريخ ميلادها 23 إبريل، والفنانة منة عرفة التي يوافق تاريخ ميلادها 1 مايو.