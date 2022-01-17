جنوب سيناء تعلن الطوارئ لمواجهة السيول.. وثلوج خفيفة على سانت كاترين

تتعرض محافظة جنوب سيناء، منذ أمس الأحد، إلى حالة من الطقس والظروف الجوية السيئة حيث انخفضت درجات الحرارة على معظم المدن وخاصة سانت كاترين، مما أثر على حركة المواطنين في الشوارع والميادين وسط تجمعات الأمطار.

ومن جانبه، أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء حالة الطوارئ القصوى، ورفع درجة الاستعداد تحسبا لسقوط أمطار وسيول، ومتابعة حالة الأرصاد أولا بأول مع غرفة العمليات الفرعية في مجالس المدن.

تحذيرات من تقلبات الطقس

وقال المحافظ في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه جرى إرسال تحذيرات من تقلبات الطقس إلى كل المدن لاتخاذ التدابير اللازمة، موضحا أن مدينة أبو زنيمة تعرضت لأمطار خفيفة وبعض المدن الأخرى.

سانت كاترين تسجل 3 تحت الصفر

قال اللواء طلعت العناني رئيس مدينة سانت كاترين، إن المدينة شهدت وجود ثلوج خفيفة على قمم جبال موسى، ولكن الكميات التي سقطت قليلة، مشيرا إلى أن درجات الحرارة فجر اليوم سجلت 3 درجات تحت الصفر، ودرجة الحرارة طوال اليوم لم تزد عن ثلاث درجات مئوية؛ مما يؤكد أن المدينة تتعرض لموجة من الصقيع.

وأضاف لـ«الوطن» أن الحرارة انخفضت ليلة أمس وتسببت في عدم خروج المواطنين من مساكنهم، موضحا أن قمة جبل موسى استقبلت اليوم في هذا الطقس 1450 سائحا.

غرفة عمليات للتدخل السريع

وكلّف اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة برئاسة غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام للمحافظة، والتواصل مع باقي المدن للتدخل السريع حال سقوط الأمطار والسيول.

وأكد «فودة» أن جميع الطرق مفتوحة ولم تتعرض المحافظة للسيول اليوم، ولكن درجات الحرارة منخفضة في كل المدن وبخاصة سانت كاترين التي تتعرض للبرد الشديد.