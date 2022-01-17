طارق سعدة: الإعلامية الراحلة آمال مكاوي حاربت الدروس الخصوصية

أكد الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، أن الإعلامية الراحلة آمال مكاوي التي رحلت عن عالمنا أمس، كانت من أبرز المحاربين للدروس الخصوصية، كما تعتبر من مؤسسة البرامج التعليمية، في سبيل مواجهة هذه الظاهرة، التي تؤرق الأسر المصرية وتثقل كاهلها.

وفاة الإعلامية آمال مكاوي

وتوفيت أمس الإعلامية آمال مكاوي، التي تعد من أسرة إذاعية، على الرغم من تخرجها في كلية الحقوق، إلا أنها حصلت على دبلومة في معهد الإذاعة، ودبلوم في الإخراج، كما عملت مذيعة وصحفية، كانت رئيسة للقناة الأولى بالتليفزيون المصري، وأخيها سعد لبيب يعمل بالإذاعة، كما تزوجت زميلها الإذاعي سعيد عثمان في 5 يونيو 1957.

وأصدر مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة النائب الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، بيانا نعى فيه ببالغ الحزن والأسى الإعلامية آمال مكاوي رئيسة القناة الأولى الأسبق التي وافتها المنية.

نقيب الإعلاميين: الراحلة كانت تحظى باحترام الجميع

وقال نقيب الإعلاميين في بيان النقابة: إن الإعلامية الزميلة آمال مكاوي، كانت دمثة الخلق، وتحظى باحترام الجميع، إذ عملت مذيعة بقسم الأخبار بالإذاعة، ثم انتقلت للتليفزيون، حتى تولت رئاسة القناة الأولى، وحصلت على دبلومة من معهد الإذاعة والتلفزيون، ودبلوم في الإخراج، وتعد الإعلامية آمال مكاوي، الأشهر في محاربة الدروس الخصوصية، إذ وصفت بأنها مؤسسة البرامج التليفزيونية التعليمية في مواجهه الدروس الخصوصية.

وكان الإعلامي عمرو الليثى، أعلن خبر وفاة آمال مكاوي، إذ كتب تدوينة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يعلن فيه عن رحيلها، وقال عمرو الليثي ناعيا الإعلامية آمال مكاوي: «أنعى بمزيد من الحزن أستاذتنا الإعلامية الكبيرة آمال مكاوي، مؤسسة البرامج التعليمية بالتليفزيون، ورئيس القناة الأولى سابقًا، وإنا لله وإنا إليه راجعون».