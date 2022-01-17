3 أفلام جديدة في دور العرض قبل نهاية شهر يناير منها «حامل اللقب»

تعيش دور العرض السينمائية خلال الفترة الحالية، حالة كبيرة من الانتعاش حيث استقبلت خلال الفترة الماضية عددا من الأفلام التي سوف تتنافس في موسم نصف العام؛ ولكن لا تزال السينما في انتظار عدد آخر من الأفلام ستنضم إلى المنافسة قبل نهاية شهر يناير الجاري، ويشارك في بطولتها مجموعة كبيرة من النجوم، وهو ما نستعرضه في السطور التالية.

فيلم «تماسيح النيل»

ويكون أول هذه الأعمال السينمائية التي ستنضم لمنافسة موسم نصف العام هو فيلم تماسيح النيل الذي ينطلق عرضه ابتداء من يوم الأربعاء الموافق 26 يناير حسبما كشفت الشركة المنتجة من خلال طرحهم للبوستر الرسمي، والعمل يشارك فيه عدد كبير من الفنانين ومنهم: خالد الصاوي ومصطفى خاطر ومحمد ثروت ودينا ويزو وسليمان عيد ومحمد جمعة وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج سامح عبد العزيز.

فيلم «حامل اللقب»

وهناك أيضا فيلم حامل اللقب الذي سينطلق عرضه في نفس اليوم الأربعاء الموافق 26 يناير في السينمات والذي أعلن عن موعد طرحه المنتج محمد رشيدي من خلال الكشف عن بوستر العمل ويشارك في بطولته عدد من الفنانين ومنهم: هشام ماجد ودينا الشربيني ومحمد سلام وأحمد فتحي ومحمد ثروت ودنيا ماهر وليلى عز العرب وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف هشام ماجد وإسلام بليبل وإخراج هشام فتحي.

وتدور فكرة الفيلم حول لاعب كرة قدم وهو الفنان هشام ماجد وتحدث بينه وبين زوجته الفنانة دينا الشربيني عدد من المشاكل.

وينضم إليهم فيلم «لعبة الشيطان» الذي سينطلق عرضه أيضًا في نفس اليوم الأربعاء الموافق 26 يناير وكشف عن البوستر الخاص بالعمل وموعد طرحه بطل العمل باسم سمرة، ويضم عددا كبيرا من الفنانين منهم: باسم سمرة ومحمد عز ومصطفي أبو سريع ومي القاضي ومني ممدوح ونانسي صلاح وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إبرام نشأت.