بهاء سلطان يطرح أغنيته الجديدة «مالك» ضمن ألبوم «سيجارة» فيديو

طرح الفنان بهاء سلطان أغنية جديدة بعنوان «مالك» ضمن ألبومه الجديد «سيجارة» الذي ينتجه المنتج نصر محروس في آخر تعاون فني بينهما.

الأغنية الجديدة من كلمات نصر محروس وألحان حسين محمود وتوزيع أكرم عادل وجيتار مصطفى أصلان وطبلة أحمد عيادي ورق هشام العربي وأكورديون فاروق محمد حسن.

تقول كلمات أغنية «مالك» لـ «بهاء سلطان»

مالك.. أنت بقالك لسه يا دوب كام يوم

ليه اتغيرت.. أنت فاكرها يا واد هتدوم

لو هتقرب ولا هتبعد مش هتهرب من المكتوب

ربك شاهد ربك عالم ربك يابني رب قلوب

اجرح ما أنا قلبي مسامحك

ما اتعودت أنا على جرحك

يا حبيبي هقولك إيه

أنا أبات مغلوب مش غالب

أنا حبك فيا الغالب

قولوله حرام عليه

اجرح ما أنا قلبي مسامحك

ما اتعودت أنا على جرحك

يا حبيبي هقولك إيه

أنا أبات مغلوب مش غالب

أنا حبك فيا الغالب

قولولي أعمله إيه

وكواني الشوق يا هاجرني وكواني الشوق

ورماني الحب في هوا بحرك طوحني لفوق

وأما تكلمني روحي تهرب مني

وأما تزعلني زعلك يؤلمني

يا حبيبي تعالى وكلمني من غير ما تلوم

بهاء سلطان يطرح 5 أغنيات من ألبومه الجديد بعد العودة

علمت «الوطن»، من مصادرها أن بهاء سلطان عقب انتهائه من طرح أغنيات ألبوم «سيجارة» سيعلن عن تعاقده مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، لتقديم أغان جديدة خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد إنهاء مشكلته مع المنتج نصر محروس، حيث انتهى من تسجيل نحو 3 أغان، بينهما أغنيتان من كلمات المستشار تركي آل الشيخ.