حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 18-1-2022 مهنيا وعاطفيا

مولود برج السرطان لديه حدس قوى جدا يجعله يشعر بكل شئ ويكشف الأسرار والنوايا من حوله، ومن أبرز مميزاته الإخلاص للغير والحنية التي يعطيها لكل من حوله، كما أنه يتمكن من إقناع الآخرين بشكل كبير في مختلف الأمور بالحياة، ويحمي الغير بمختلف نواحي الحياة.

حظك اليوم برج السرطان مهنيًا

تقدم خبيرة الفلك عبير فؤاد، حظك اليوم لمواليد برج السرطان بأنه لسوء الحظ يتنافر عطار مع القمر في منزل المال، مما يعرضك لخسائر كبيرة في حالة التسرع في القرارات المهنية والشرائية.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيًا

يجب أن تتأني اليوم في كل تصرف تقوم به فعدم التأني يعرضك لعواقب وخيمة، وذلك حسب مطالبات فينوس والشمس، وفق توقعات حظك اليوم.

عيوب مواليد برج السرطان

وعلى الجانب الآخر مولود برج السرطان لديه عيوب أبرزها المزاجيه فهو يقترب من مولود برج الجوزاء في هذه الصفة، وأيضا يتسم بالسلبية في مواقف عديدة، فلا يحب أن يتدخل في مواقف قد تتسبب له بالإزعاج أو الدخول في مهاترات، وهو أيضا غامض.