حظك اليوم الأحد 16-1-2022 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا

الأبراج الفلكية هي تقسيمات دائرة البروج أو مسار الشمس باثني عشر قسما سماويا، وما يُميّزها عن الكوكبات أنها تقسيمات وضعت لتحديد خريطة للسماء مع جميع أجرامها، وهي تجمعات لنجوم مرئية بالعين المجردة، والأبراج هي تقسیمات للدّائرة التي تمر فيها الشمس والقمر والكواكب الثمانية، ويلقى علم الأبراج اهتمام الكثيرين، لذا تقدم «الوطن» فيما يلي توقعات حظك اليوم، والأبراج، وفقا لحديث خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

توقعات الأبراج لمواليد برج الحمل

يواجه مواليد برج الحمل صعوبة وألم في تذكر الماضي، لذا حاول بقدر الإمكان السيطرة على هذه الذكريات، وعلى المستوى المهني قد تواجه بعض القلق ومن المهم أن تتجنب المبالغة في حساسيتك واعتنِ بأعمالك.

توقعات الأبراج لمواليد برج الثور

يمنحك القمر اليوم يقظة ذهنية واليوم قوتك في بلاغتك وتفردك، وعلى المستوى العاطفي فإن وجود الشمس في منزل الحظ يجعلك تلقي الضوء على حقائق تتعلق بعلاقة عاطفية أو علاقة صداقة وتضع القواعد الصحيحة لها.

توقعات الأبراج لمواليد برج الجوزاء

تقول عبير فؤاد، إن مواليد برج الجوزاء عليهم أن يقوموا بالواجبات تجاه الآخرين إذا أردت أن تحصل على التقدير، وعلى المستوى المهني عليك أن تبحث بعض الأمور المهنية والمالية.. كن مستعدا للعمل بدقة.

توقعات الأبراج لمواليد برج السرطان

على المستوى العاطفي فعليك أن تتماسك أمام الضغوط والاستفزازات، وأن تتعامل بلباقة، وعلى المستوى المهني فوجود القمر في برجك يمنحك حضورا وثقة بالنفس، والفرصة أمامك لتفرض إرادتك وتحقق نجاحا.

توقعات الأبراج لمواليد برج الأسد

وفقا لما قالته عبير فؤاد، فإن تنافر القمر اليوم مع فينوس في منزلي الصحة يخفض طاقتك وعليك بتنظيم جهودك وحافظ على اتزانك النفسي، ولا تعلن خططك، وعلى المستوى العاطفي عليك أن تحترس ولا تنخدع بالكلمات المعسولة والوعود الكاذبة، وتجنب الزهو بنفسك.

توقعات الأبراج لمواليد برج العذراء

على المستوى المهني عليك مواليد برج العذراء أن يتخذوا اليوم قرارا حاسما وتتحرك الأمور في اتجاه مصالحك، أما على المستوى العاطفي فاليوم يحيط بك الكثير من الأصدقاء والأحباب ببعض من الاهتمام فلا ترفضهم.

توقعات الأبراج لمواليد برج الميزان

على مواليد برج الميزان التحكم في إظهار مشاعرك كي تسلم من أذى البعض، كما تقول عبير، إن مواليد برج الميزان عليهم أن يكونوا مرنين في التعامل مع أحبائهم وتجنب العناد والجدال.

توقعات الأبراج لمواليد برج العقرب

مواليد برج العقرب لديهم فرصة مناسبة لهم اليوم لقضاء أوقات عذبة مع الأهل والأحباب وتتواصل معهم بود وحب، وعلى المستوى المهني يشعرون بالقوة ويبدون استعدادا للاجتهاد وللعطاء بسخاء.. وقد يحمل لك اليوم مفاجأة تصيبك بالسعادة.

توقعات الأبراج لمواليد برج القوس

يمتلك مواليد برج القوس اليوم طاقة كبيرة تدفعك نحو القيام بنشاطات عديدة، فقط ابحث جيدا عما يرد إليك من أخبار واحسب خطواتك، وعلى المستوى المهني فتنافر القمر مع فينوس في منزلي المالي يجعلك تراجع جيدا قراراتك المهنية والشرائية ودراستها.

توقعات الأبراج لمواليد برج الجدي

استمع لشريك حياتك ولبي مطالب زوجتك أو زوجك، وعلى المستوى المهني عليك أن تحمي حقوقك وفكر في قراراتك جيدا قبل تنفيذها.

توقعات الأبراج لمواليد برج الدلو

على مواليد برج الدلو الموازنة بين طاقاتك البدنية وما عليك من واجبات، كما ينصحك الفلك على المستوى العاطفي أن تقتصد في كلامك، ولا تعلن أخبارك واحترس كي لا يؤخذ شيء ضدك.

توقعات الأبراج لمواليد برج الحوت

يمدك الفلك اليوم بحماس كبير وتشعر اليوم بتجدد الحياة، كما يوجد لديك اليوم طاقة عاطفية وتجد بداخلك كنزا من المشاعر وتستطيع أن تعبر عن مشاعرك بسلاسة.