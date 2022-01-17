عبدالباسط حمودة يهنئ ياسمين عبدالعزيز في عيد ميلادها بـ«أغنية ورسالة»

هنأ الفنان عبد الباسط حمودة، ياسمين عبد العزيز، بعيد ميلادها من خلال فيديو خاص، حسبما نشر الفنان أحمد العوضي عبر صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، شكرا لـ«الحكمدار» على حد وصفه.

عبد الباسط حمودة يهنئ ياسمين عبد العزيز

ونشر أحمد العوضي، عبر صفحته على موقع «فيسبوك»، فيديو الفنان عبد الباسط حمودة، الذي قال فيه: «أختى وحبيبتي الأستاذة الكبيرة العظيمة ياسمين عبد العزيز وأخويا وحبيبي مش عايز أقول ابني أحمد العوضي، عقبال مليون سنة، ومحدش يا حبيبتي يجييلك في حاجة وحشة أبدا تفضلي طول عمرك في العلالي».

وتابع حمودة: «ربنا يكفيكي شر المرض حبيبتي».

وبعد ذلك حرص على تقديم أغنية خاصة للفنانة ياسمين عبد العزيز؛ ليهنئها من خلالها بعيد ميلادها، وهي «يا حبيبي عودلي تاني».

وشكر الفنان أحمد العوضي، عبد الباسط حمودة، من خلال تعليق على الفيديو، قال فيه: «الحكمدار حبيبي تسلم يا ملك الشعبي يا عم عبد الباسط».

ياسمين عبد العزيز تحتفل بعيد ميلادها

يذكر أن ياسمين عبد العزيز، احتفلت مساء أمس الأحد، بعيد ميلادها، بحضور زوجها الفنان أحمد العوضي، وعدد من الفنانين؛ منهم محمد محمود عبد العزيز، وعمر كمال الذي قدم لها أغنية خاصة اتفق «العوضي» معه عليها.

وتصدرت الأغنية تريند مواقع التواصل الاجتماعي منذ مساء أمس، وذلك بسبب تفاعل الجمهور معها بشكل كبير وإشادتهم بها.