مفتي الجمهورية يدين بشدة اعتداءات ميليشيا الحوثي على مطار أبو ظبي

أدان الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- «الهجومَ الإرهابي الذي شنَّته ميليشيا الحوثي الإرهابية على مطار أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ما أدَّى إلى وقوع عدد من الضحايا والمصابين»، بحسب بيان اليوم.

وأكد مفتي الجمهورية في بيانه اليوم، أهمية الوقوف صفًّا واحدًا لدعم أشقائنا بدولة الإمارات الشقيقة، ضد «الهجمات الإرهابية الحقيرة والخسيسة، التي تضاف إلى سجلات ميليشيا الحوثي الإرهابية».

ميليشيا الحوثي تستهدف مطار أبو ظبي

وترددت أنباء عن انفجار ثلاثة صهاريج لنقل المحروقات البترولية، ووقوع حريق قرب مطار أبو ظبي، أسفر عن وقوع ضحايا من المدنيين، ونقل أن مليشيا الحوثي غير الشرعية، مسؤولة عن هذه العملية النوعية داخل العمق الإماراتي.

وشدَّد فضيلة المفتي، أن الجماعات والتنظيمات الإرهابية جميعها إلى زوال، وأن مآل عملياتها الإجرامية التي ارتكبتها وترويعها للآمنين والأبرياء إلى مزبلة التاريخ.

ودعا مفتي الجمهورية، إلى ضرورة استمرار التنسيق والتعاون العربي الكامل، لمواجهة العمليات والهجمات التي تشنها الجماعات والتيارات الإرهابية الساعية لنشر العنف والخراب في المنطقة العربية.

المفتي: الشريعة الإسلامية ترفض كل الاعتداءات الإرهابية

وأكد مفتي الجمهورية، رفض الشريعة الإسلامية لكل ألوان الاعتداءات الإرهابية وترويع الآمنين والأبرياء دون وجه حق.

وتقدم مفتي الجمهورية بخالص العزاء والمواساة لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، في ضحايا الحادث الإرهابي الخسيس، داعيًا المولى عز وجل، أن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.