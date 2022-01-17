اللحظات الأولى لانفجار مطار أبو ظبي (فيديو)

نشر عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وصفحات إخبارية محلية بالإمارات العربية، مقطع فيديو، قيل إنه يظهر اللقطات الأولى من الانفجار والحرائق، التي وقع اليوم الاثنين، في 3 صهاريج وقود بالقرب من منشآت تابعة لشركة نفط، ومطار أبو ظبي، وأسفر ذلك عن سقوط 3 قتلى وإصابة 6 أشخاص، فيما تمّ السيطرة على الحريق.

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"انفجار ثلاث صهاريج وقود بالقرب من منشآت تخزين تابعة لشركة النفط في أبو ظبي، و حريقاً آخر في موقع بناء في مطار أبوظبي الدولي، والإمارات تقول إنها تشتبه في طائرات مسيرة، والمتحدث العسكري للحوثيين يصرح بشن عملية عسكرية -في عمق.



منقول..

ماعلينا هو ذر الرماد في العيون .. pic.twitter.com/3YfXoEbJjz — أنا…أو …الطوفان (@Abdulaziz_A93) January 17, 2022

حريق أبو ظبي لم يؤثر على حركة الطيران

وأكّدت شرطة أبوظبي، منذ قليل، اندلاع حريق نتيجة وقوع انفجار في 3 صهاريج لنقل المحروقات البترولية في منطقة المصفح، فيما تشير التحقيقات الأولية إلى أنه ربما تكون طائرات مسيرة دون طيار استهدفت الصهاريج، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية «وام».

وأفادت الشرطة، بأن الحريق بسيط ووقع في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي، لكنه لم يؤثر على حركة الطيران.

وكشفت الشرطة، أن انفجار الصهاريج الثلاثة ناجم عن حريق وقع في منطقة «آيكاد 3» في المصفح بالقرب من خزانات شركة أدنوك البترولية، مؤكدة أن الجهات المختصة أُرسلت للتعامل مع الحريقين كما جرى فتح تحقيق موسع؛ لمعرفة أسباب الحادثتين.

الحوثي يعترف بتنفيذ عمليات في الإمارات

وفي السياق ذاته، أعلنت قوات الحوثي، منذ قليل، تنفيذ عمليات نوعية في دولة الإمارات ستعلن عن تفاصيلها في وقت لاحق.

قوات التحالف تعلق على الحادث

وعقب الحادث، أعلنت قوات التحالف، التي تترأسها المملكة العربية السعودية، أنها رصد عددًا من المسيرات التي انطلقت من مطار صنعاء، متهمة جماعة الحوثي أنها خلف الحريق، الذي وقع اليوم الاثنين في مطار أبوظبي والمصفح.