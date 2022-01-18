حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 18-01-2022 مهنيا وعاطفيا

برج الأسد هو أحد أبرز الأبراج النارية، وأغلبهم يفضل رقم 1، وأكثر ألوانه المميزه هو اللون البرتقالي، ومن أبرز مميزاته أنه ملفت للأنظار ولديه جاذبية خاصة، فهو يجذب كل من حوله، كما أنه يتميز بأنه قيادي رائع ويحب السيطرة على أغلب الأمور في حياته سواء كانت شخصية أو مهنية.

حظك اليوم برج الأسد مهنيا

وفقا لحظك اليوم برج الأسد يدفعك البرج لعرض أفكار مثيرة في عملك تجعلك تنفتح على آفاق مختلفة وجديدة، مما يجعلك أفضل في عملك.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيا

على الصعيد العاطفي توقعت خبيرة الفلك عبير فؤاد، أن حظك اليوم لمواليد البرج عاطفيا في حال كنت خاليا تكون محاط بالتألق والجاذبية والسحر مما يجعلك تبهر الغير.

عيوب برج الأسد

وعلي الجانب الآخر، يتسم مولود برج الأسد بعيوب أبرزها حب السيطرة والعجرفة وعدم تقبل الآخر في أوقات كثيرة، فهو يرفض أن يتدخل أحد بمشكلاته ويرفض المشاعدة في أغلب الأحيان، كما أنه يتسم بعدم المرونة ويحب أنه ينفذ وجهة نظره فقط، وأن يكون محط الأنظار، وقد يصاب بالجنون في حالة العشور بالإهمال من الآخرين.