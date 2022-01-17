حظك اليوم الاثنين 17-1-2022 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم من الكلمات البحثية التي يهتم بها الكثير من أصحاب الأبراج الـ12، فالبعض يعتقد أن حركة النجوم والكواكب تؤثر بشكل كبير على حياتهم وتصرفاتهم اليومية.

وفي إطار الخدمات الترفيهية التي يقدمها موقع بوابة «الوطن»، يستعرض توقعات الأبراج وفقًا لتصريحات خاصة لخبيرة الأبراج عبير فؤاد، في السطور التالية:

توقعات الأبراج لمواليد برج الحمل

على مواليد برج الحمل، الانتباه اليوم لعلاقتهم مع الزملاء في العمل، ومراجعة قرارات الشراء، كما يجب عليك التعلم من الماضي، لكن لا تلتفت له كثيرًا، أما على الصعيد العاطفي، فالقمر لا يزال في وضع عاكس، لذلك التزم الهدوء ولا تدخل في خلافات أو مشاكل عنيفة.

توقعات الأبراج لمواليد برج الثور

الأبراج تعمل لصالح أصحاب برج الثور اليوم، فعلى المستوى العملي، فالقمر في منزل العلاقات، يجعلك تشحذ قواك العقلية من خلال المناقشات العملية، وتكون قادرا على إدارة الأمور بحكمة، أما على المستوى العاطفي، فالفلك يجعلك قادرا على التعبير ببلاغة عما تحب، ويجعلك تقترب ممن تحب.

توقعات الأبراج لمواليد برج الجوزاء

يحتاج مواليد برج الجوزاء اليوم للباقة واللياقة في المعاملات مع الشريك، والتعامل بهدوء وكبت الانفعال حتى لا تخسر، أما على الصعيد العملي، فهو يحتاج لإدارة نفقاته ومراجعة أموره المالية والمهنية بدقة.

توقعات الأبراج لمواليد برج السرطان

على الرغم من أن مواليد برج السرطان يمرون بضغوط حاليًا، إلا أن وضع القمر يجعلهم يشعرون بدعم الزملاء والأصدقاء، ويمنحه القدرة على إثبات وجوده في مكان عمله أيا كان، أما بالنسبة للشريك، فهو يبدو اليوم متألقا ويكون قادرا على جذب أنظار الجنس الأآخر، وينصحك الفلك بالانطلاق بلا تردد.

توقعات الأبراج لمواليد برج الأسد

على المستوى العاطفي، على مواليد برج الأسد الحذر من التعامل مع الجميع، واختيار فقط من تثق بهم وترتبط معهم بعلاقة حب واحترام، واحتفظ بتفكيرك لنفسك في كل الأحوال، أما على المستوى العملي، فالقمر وبلوتو متنافران، لذلك عليك الاهتمام بصحتك، ونظم جهودك.

توقعات الأبراج لمواليد برج العذراء

على المستوى العملي، يكون مولود برج العذراء من التعامل بشكل جيد مع الأصدقاء، ويحاط بالمخلصين ويعيد اكتشاف العالم معهم، بسبب وجود القمر في منزل الأصدقاء، أما على المستوى العاطفي، فعلى الرغم من أنه يمر بحالة من التشوش يجب أن يكون لديه استعداد لتغيير الأفكار والتعامل بأسلوب مناسب مع الطرف الآخر.

توقعات الأبراج لمواليد برج الميزان

مواليد برج الميزان يعيشون أيام صعبة، فالقمر في وضع معاكس، وعليك التأني في معاملاتك المالية، وعدم تعجل الأمور، والالتزم بالدقة في العمل، أما على المستوى العائلي، فهو يشعر بالذهاب في مغامرة، لكن وضع الفلك غير دقيق لذلك تحكم في مشاعرك وتصرف بعقلانية اليوم.

توقعات الأبراج لمواليد برج العقرب

يبدو أن أصحاب برج العقرب على استعداد لمساعدة الأحباب، ويمكنك الحصول على دعمهم، أما على المستوى المهني؛ فأنت محظوظ لأن القمر في منزل الحظ، لذا اتبع اليوم بصيرتك وإحساسك ولا تخف.

توقعات الأبراج لمواليد برج القوس

بالنسبة لتوقعات برج القوس، فالقمر وبلوتو متنافران في منزل المال، لذلك ينصحك الفلك بتجنب المغامرات المهنية والمالية، فالأوضاع غير مستقرة، أما على المستوى العاطفي، فتكون قادرا على مقاومة التشوش، لكن عليك استخدام الدبلوماسية.

توقعات الأبراج لمواليد برج الجدي

اليوم ليس جيدا لمواليد برج الجدي، فعلى ما يبدو أن الأبراج تثير العصبية والعناد، فعلى المستوى المهني عليه السيطرة على انفعالاته، والتفكير الجيد في حقوقه، والتأني في الخطوات التي يقوم بها، أما عاطفيًا فعليه تقليل رغبته العدائية، ومخالفة الشريك دون داعي.

توقعات الأبراج لمواليد برج الدلو

الفلك يضع مسئوليات على عاتق مواليد برج الدلو، وعليهم ألا يتذمروا، إذا واجهت بعض التعقيدات فقط نظم وقتك، وأولوياتك ولا تبدد طاقتك، اما على المستوى العاطفي، فالأبراج تنصحك بالاهتمام بصحتك، ولا تعلن أخبارك الخاصة.

توقعات الأبراج لمواليد برج الحوت

اليوم يكون برج الحوت لديه استعداد كبير لتغيير أفكارك على المستوى العملي، واتباع أفضل الطرق في إقناع زملائك ورؤسائك بوجهة نظرك العملية، أما على المستوى العاطفي، القمر لا يزال بمنزل الحب، ويضع أمامك فرصة لتوطيد علاقة أو وضع حجر الأساس لعلاقة عاطفية تهمك.