حظك اليوم برج الحوت الاثنين 17-1-2022 مهنيا وعاطفيا

يحتفل مواليد برج الحوت بأعياد ميلادهم في الفترة ما بين 19 فبراير وحتى 20 مارس، وهو أحد الأبراج المائية، المعروفة بحبها لأحلام اليقظة والهروب من الواقع، كما أنهم من الشخصيات الهادئة الرومانسية التي تتغلب عاطفتهم على العقل، فيميلون لمساعدة الآخرين، والصدق والإخلاص.

ولمواليد برج الحوت، نرصد في التقرير التالي، حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفق توقعات خبيرة الأبراج عبير فؤاد، وذلك ضمن خدمات بوابة «الوطن» التي تقدمها للقراء في السطور التالية:

حظك اليوم برج الحوت مهنيًا

ترى خبيرة الأبراج أن مولود برج الحوت على موعد اليوم مع تغيير أفكاره والانفتاح مع الآخرين وخاصة زملاء العمل، والقدرة على اتباع طرق أفضل تجعلك تتميز في العمل.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيًا

أما على المستوى العاطفي، فأنت لا يزال أمامك فرصة لتوطيد علاقتك أو بداية علاقة عاطفية جديدة إذا كنت عازبا، وذلك بسبب تواجد القمر في منزل الحب.

مواصفات برج الحوت

معروف عن مواليد برج الحوت، أنهم من الشخصيات الحساسة بشكل مبالغ فيه، بالإضافة إلى الكرم الشديد والسخاء، خاصة مع المقربين منهم، كما أنهم يفضلون إيثار الآخرين على أنفسهم، ما يعرضهم طوال الوقت للاستغلال من الآخرين.

مشاهير برج الحوت

ومن أبرز مشاهير برج الحوت حول العالم؛ الراقصة تحية كاريوكا، والفنانة حنان مطاوع، وفدروس عبد الحميد، وسلوى خطاب، وسناء يونس، وسهير رمزي وسامية جمال.