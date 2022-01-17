محافظ كفر الشيخ يغلق معرضين لمدة أسبوع.. ويقرر إنشاء طريق جديد بالرياض

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين، عدداً من المشروعات الخدمية الجاري إنشاؤها بمدينة الرياض، وتفقد الأعمال الإنشائية بمحكمة الرياض بنسبة إنشاءات 30%، التي ستتكون من 5 أدوار بالإضافة لخدمات سطح، والأعمال الجارية بمستشفى الرياض ووصلت نسبة الإنشاء لـ 60%.

كما تفقد وحدة مرور الرياض، التي تم الانتهاء منها، وسيتم افتتاحها خلال الأيام المقبلة، جاء ذلك بحضور جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الرياض، والدكتور طارق الشربيتي، وكيل مديرية الصحة.

حملة لإزالة الإشغالات بشوارع مدينة الرياض

ووفقا لبيان المحافظة فأن محافظ كفر الشيخ، قاد حملة لإزالة الإشغالات بشوارع مدينة الرياض، مقررا غلق المحال المخالفة في حالة تكرار مخالفتها، كما تفقد أعمال تبطين ترعة الضبعة، وتفقد بدء رصف طريق الضبعة المؤدي لوحدة المرور، موجها بتوسعة الطريق، كما قرر إنشاء طريق من المدخل الرئيسي لوحدة المرور باتجاه قرية النمر الشرقية التابعة لمركز سيدي سالم بطول 500 متر وعرض 8 أمتار، لربط القرى بوحدة المرور.

غلق معرضين تسببا في تكدس بالشارع

كما قرر محافظ كفر الشيخ غلق معرضين لمدة أسبوع لتعديهما على شارع المصنع، مما تسبب في التكدس المروري، وذلك أثناء جولة تفقدية لمدينة كفر الشيخ، كما وجه محافظ كفر الشيخ بشن حملة لإزالة الإشغالات بالمزلقان الأوسط.

يذكر أن كفر الشيخ تعرضت لموجة من الطقس السيئ وسقوط أمطار غزيرة ببعض المناطق مما تسبب في إعاقة حركة المواطنين خاصة في القرى التي لم يجر رصف طرقها.