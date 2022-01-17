الأرصاد تحذر من حالة الطقس غدا: موجة صقيع وأمطار وحرارة تصل إلى الصفر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس غدا، على أنحاء الجمهورية كافة، مشيرة إلى تأثر البلاد بكتل هوائية باردة، مصدرها جنوب و شرق أوروبا، يصاحبها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، يستمر إلى عدة أيام أخرى، مشيرة إلى أن الفرصة مهيأة لتكون الثلوج على مرتفعات سيناء، مع نشاط الرياح على مناطق متفرقة من البلاد، مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس أكثر.

حالة الطقس غدا

شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى العاصمة القاهرة، والوجه البحري، ووسط سيناء، والسواحل الشمالية الشرقية، وشمال الصعيد، بالإضافة إلى أمطار خفيفة تتعرض لها بعض مناطق السواحل الشمالية الغربية، ومناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر، كشفت عنها توقعات هيئة الأرصاد الجوية، خلال البيان الصادر عنها منذ قليل، بشأن توقعات حالة الطقس غدا.

هيئة الأرصاد الجوية: أمطار متفاوتة الشدة اليوم

نوهت هيئة الأرصاد، إلى أن طقس اليوم، يشهد تكاثر للسحب على شمال البلاد، حتى شمال الصعيد وسيناء وخليج السويس، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، تقل حدتها كلما تقدمنا للداخل، إذ تشير آخر صور التقطت بواسطة الأقمار الصناعية إلى السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري والدلتا، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة، تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة غدا

جاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة على البلاد، غدًا، وفقا لما أعلنته «الأرصاد» على النحو التالي:

القاهرة 16 08

الإسكندرية 16 08

وادي النطرون 16 09

طنطا 16 09

شبين الكوم 16 08

دمنهور 16 09

بلطيم 16 09

مطروح 16 08

السلوم 15 09

سيوة 15 04

بورسعيد 16 08

دمياط 16 08

الزقازيق 16 09

المنصورة 16 09

الإسماعيلية 16 09

السويس 15 10

العريش 15 09

رفح 15 09

رأس سدر 15 10

نخل 13 04

نويبع 18 12

طابا 17 11

كاترين 08 00

الطور 18 12

شرم الشيخ 17 13

الغردقة 18 14

مرسى علم 18 13

الفيوم 16 07

بني سويف 16 06

المنيا 16 05

أسيوط 16 05

سوهاج 16 05

قنا 17 06

الأقصر 17 08

أسوان 17 08

إدفو 17 08

أبو سمبل 17 09

الوادي الجديد 16 05

شلاتين 22 11

أبو رماد 22 12

حلايب 20 12

رأس حدربة 20 12.