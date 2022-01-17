رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الطقس السيئ في الأقصر «صور»

تشهد محافظة الأقصر، اليوم الاثنين، حالة من الطقس غير المستقر، وسط توقعات بهطول أمطار خلال الساعات القليلة المقبلة على مراكز المحافظة، فيما استمر انعقاد غرفة العمليات لمتابعة التغيرات المناخية أولا بأول، لمواجهة التداعيات المختلفة.

سقوط أمطار

من جانبها، أعلنت محافظة الأقصر حالة الطوارئ ورفع درجة الاستعداد القصوى، تحسبا لسقوط الأمطار والتغيرات الجوية، تزامنا مع التقلبات الجوية التي تشهدها المحافظة اليوم الاثنين، من انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير، وتغطية السماء بسحب كثيفة في جميع أنحائها.

وفي وقت سابق، أعلنت المحافظة متابعة جميع مخرات السيول وتطهيرها تزامنًا مع التقلبات الجوية التي تشهدها جميع المحافظات، لمجابهة الآثار السلبية الناتجة.

رغم السحب.. 23 رحلة بالون

ورغم السحب الكثيفة التي غطت سماء المحافظة السياحية، شهدت سماء البر الغربي تحليق عدد 23 رحلة بالون طائر في السماء، وعلى متنها عدد من السياح من الجنسيات الأجنبية المختلفة منها الروسية، الإسبانية، البولندية، وغيرها من الجنسيات الأجنبية بالإضافة إلى عدد من السياح المصريين من الأهالي والأطفال.

ويأتي السياح لاستقلال رحلات البالون الطائر لمشاهدة المعالم الأثرية والحضارية الرائعة من الأعلى بمنطقة القرنة غرب الأقصر، من على بعد يصل إلى 2000 قدم عن الأرض، حيث تحلق رحلات البالون في الساعات الأولى كل صباح عقب إجراء الأرصاد الجوية للتأكد من استقرار سرعة الرياح فضلا عن مستوى الرؤية وجاهزية رحلات البالون للطيران، وفي حالة زيادة سرعة الرياح وانخفاض مستوى الرؤية يتم إلغاء رحلات البالون الطائر في ذلك اليوم حفاظًا على سلامة وصحة الركاب من السياح.