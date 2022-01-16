«الأرصاد» تكشف حالة الطقس غدًا.. موجة صقيع والحرارة تصل «صفر مئوية»

حذر المركز الإعلامي للهيئة الأرصاد الجوية، من استمرار تعرض البلاد لموجة البرد القارس، بسبب التأثر برياح شمالية باردة قادمة من جنوب أوروبا تغزو جميع الأنحاء، تزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

وأعلنت الأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة غداً على الأنحاء كافة، حيث تستمر الموجة الباردة حتى بداية الأسبوع المقبل، إذ تشهد الأنحاء كافة، انخفاضا في درجات الحرارة، ليسود طقس بارد نهارًا، شديد البرودة خلال الساعات الليل، تصل حد الصقيع على سيناء وشمال الصعيد، موضحة أن درجات الحرارة الصغرى تنخفض إلى ما دون 8 درجات على غالبية الأنحاء.

حالة الطقس غدا

وأضاف المركز الإعلامي خلال البيان الصادر عنه بشأن طقس غدا منذ قليل، إن هناك توقعات بسقوط أمطار خفيفة على العاصمة والصعيد بنسب حدوث تصل 30% تقريبا، أما على الوجه البحري، والسواحل الشمالية، وجنوب سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر، فتكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة، على أن يسود طقس بارد أثناء النهار على كل من القاهرة الكبرى، والوجه البحري، ووسط سيناء، والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، مائل للبرودة على جنوب الصعيد، وجنوب سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر، فيما يكون الطقس شديد البرودة خلال ساعات الليل على الأنحاء كافة، يصل حد الصقيع على شمال الصعيد ووسط سيناء.

درجات الحرارة غدا

وجاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة على البلاد، غدًا، وفقا لما أعلنته «الأرصاد» على النحو التالي:

القاهرة 15 09

الإسكندرية 15 10

وادي النطرون 16 09

طنطا 16 09

شبين الكوم 16 09

دمنهور 16 09

بلطيم 17 10

مطروح 15 09

السلوم 15 09

سيوة 15 04

بورسعيد 16 09

دمياط 16 09

الزقازيق 16 09

المنصورة 16 09

الإسماعيلية 16 10

السويس 15 10

العريش 15 09

رفح 15 09

رأس سدر 17 10

نخل 15 04

نويبع 17 12

طابا 15 11

كاترين 08 00

الطور 19 12

شرم الشيخ 20 14

الغردقة 19 13

مرسى علم 19 13

الفيوم 16 06

بني سويف 16 06

المنيا 16 06

أسيوط 16 05

سوهاج 16 06

قنا 17 06

الأقصر 17 08

أسوان 17 08

إدفو 17 08

أبو سمبل 17 09

الوادي الجديد 16 05

شلاتين 22 11

أبو رماد 22 12

حلايب 20 12

رأس حدربة 20 12