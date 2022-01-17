دبلوماسي سابق: يجب بناء حائط صد عربي ضد التدخلات التركية والإيرانية

قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن زيارة وزير الخارجية الجزائري رمطان العمامرة إلى مصر تأتي في وقت مهم في ظل التهاب الأوضاع في شمال إفريقيا والسودان واليمن وسوريا ووسط التدخلات الإيرانية في الشأن الخليجي واليمني وهذا يستدعي تعزيز العلاقات العربية من أجل وقفة عربية جادة في ظل القمة العربية التي ستقام الفترة المقبلة في دولة الجزائر.

الحوار العربي أمر مهم لصيانة الأمن القومي

وأضاف «حجازي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة» مساء اليوم الإثنين، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن الحوار العربي أمر مهم لصيانة الأمن القومي العربي ووقف التدخلات الخارجية التي تعرقل استقرار الأوضاع.

ولفت إلى أن المشهد في تونس يحتاج دعما عربيا كبيرا وهذا ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء لقائه بوزير الخارجية الجزائرية، مبينا أن التدخل التركي في ليبيا يستدعي بناء حائط صد عربي لوقف التدخلات في الشأن العربي، مؤكدا أن الوضع في السودان يحتاج تدخلا كبيرا من أجل دعم استقرار الخرطوم.

ضرورة استعادة الدور العربي في المنطقة

وأشار السفير محمد حجازي، إلى أن هناك ضرورة لاستعادة الدور العربي في المنطقة مع عدم اليأس في ظل عدم التنسيق بشكل متكامل للعمل العربي المشترك، لافتا إلى ضرورة حل المشكلات بين المغرب والجزائر وذلك عن طريق الدبلوماسية المصرية ومختلف الدبلوماسيات العربية.

وأوضح أن إقامة القمة في الجزائر يحملها مسؤولية من أجل التصالح مع جارتها المغرب، متابعا: «يجب دعوة سوريا للقمة العربية ولا يتم تركها في حالة صراع دائم تحرق أجيالا وهذا المشهد يتطلب تدخلا عربيا عاجلا لأن هذا الأمر يضر الأمن القومي المصري».