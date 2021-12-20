الجزائر «صفر حالات» بـ«كورونا» في 23 ولاية.. والكويت «صفر وفيات»

أعلنت السلطات الصحية في الجزائر، أمس الأحد، عدم تسجيل 23 ولاية بها أي حالة بـ«كورونا»، خلال الساعات الـ 24 ساعة الأخيرة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

وقالت وزارة الصحة الجزائرية، في بيان، إن 17 ولاية سجلت بها من حالة واحدة إلى 9 حالات بـ الفيروس، فيما سجلت 8 ولايات 10 حالات فما فوق.

وأشارت الوزارة الجزائرية، إلى تسجيل 262 إصابة جديدة بـ«كورونا» و4 حالات وفاة و192 حالة شفاء، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 214592 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية لـ الوفيات جراء الإصابة بـ الفيروس إلى 6184 حالة.

وأضافت الصحة الجزائرية، أن مجموع حالات التعافي من الفيروس بلغت 147640 حالة.

ارتفاع حصيلة إصابات الكويت إلى 414023 حالة

وفي الكويت، سجلت وزارة الصحة، صفر وفيات بـ«كورونا» و75 إصابة وشفاء 34 حالة، ليستقر إجمالي الوفيات بـ الفيروس في البلاد عند 2466 حالة وفاة، فيما ارتفعت حصيلة الإصابات بـ الفيروس إلى 414023 حالة.

وأضافت الصحة الكويتية، أن مجموع حالات التعافي من «كورونا» في البلاد، ارتفع إلى 411093 حالة. ويعقد مجلس الوزراء الكويتي، اليوم الاثنين، اجتماعا استثنائيا للاطلاع على بعض التقارير المتضمنة لتوصيات مرفوعة من اللجنة الوزارية العليا لطوارئ كورونا.

وتضمنت التوصيات إضافة مزيد من الإجراءات للتصدي لـ«أوميكرون» للحد من انتشاره في البلاد، كما ركزت التوصيات على منع التجمعات والتقارب في الأماكن المغلقة والالتزام بلبس الكمامة، وفقا لما ذكرته صحيفة «الأنباء» الكويتية.

وسجلت السلطات الصحية في موريتانيا، أمس الاحد، 56 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» وحالة وفاة واحدة فقط.

وقالت الصحة الموريتانية، في بيان، إن إجمالي الإصابات في جميع أنحاء البلاد، ارتفع إلى 40083 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية لـ الوفيات إلى 853 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السعودية.

وأشارت الوزارة الموريتانية، إلى تسجيل 25 حالة شفاء من «كورونا»، ليترفع إجمالي حالات التعافي من الفيروس إلى 38741 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة «الأخبار» الموريتانية.

بدوره، قال الباحث بمركز البيوتكنولوجيا في صفاقس التونسية، منسق البحث العلمي حول «كورونا»، أحمد الرباعي إن «أوميكرون»، قد يكون مؤشرا على بداية نهاية «كورونا» وإضعافه.

من جانبه، دعا رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت، الآباء إلى تطعيم أبنائهم ضد «كورونا»، وقال في خطاب تليفزيوني، إن عدد الإصابات بالمتحور الجديد «أوميكرون» لا زالت منخفضة نسبيا.

رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي: الموجة الخامسة من «كورونا» بدأت

وأضاف «بينيت»، أنها كانت فقط مسألة وقت قبل بدء العدد في التزايد، واشار رئيس حكومة الاحتلال، إلى أن الموجة الخامسة قد بدأت، متوقعا ارتفاعا في عدد الإصابات خلال الأسابيع القادمة.

وفي كوريا الجنوبية، أعلنت «وكالة مكافحة الأمراض»، اليوم الاثنين، تسجيل «صفر إصابات» بـ «أوميكرون»، ليظل إجمالي الإصابات بـ المتحور عند 178 حالة بدون تغيير، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

«مكافحة الأمراض» الكوية الجنوبية: مجموع الوفيات بـ«كورونا» وصل إلى 4776 حالة

وقالت الوكالة الكورية، إن البلاد سجلت 5318 إصابة جديدة بـ«كورونا» و54 حالة وفاة، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 570417 حالة إصابة، فيما وصل مجموع الوفيات إلى 4776 حالة وفاة.

الصين تسجل 37 إصابة محلية العدوى بـ«كورونا»... و«صفر وفيات»

وفي الصين، سجل البر الرئيسي لـ البلاد، أمس الاحد، 37 حالة إصابة جديدة محلية العدوى بـ«كورونا»، واعلنت السلطات الصحة في البلاد، عدم تسجيل أي حالات وفاة جديدة متعلقة بـ الفيروس، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وقالت «لجنة الصحة الوطنية» الصينية، اليوم الاثنين، في تقرير يومي، إن 24 حالة إصابة بـ «كورونا» تم تسجيلها في شنشي، و10 حالات في تشجيانج، وحالتين في قوانجدونج، وحالة واحدة في بكين.

وأضالت اللجنة الصينية، ان البلاد سجلت 65 حالة إصابة جديدة وافدة في 14 منطقة، مشيرة إلى تسجيل حالة جديدة مشتبه في إصابتها بـ«كورونا» وافدة من خارج البر الرئيسي في بلدية شنجهاي.

وكانت «لجنة الصحة الوطنية»، أعلنت، أمس الأحد،، إعطاء أكثر من 2.67 مليار جرعة من لقاحات كورونا في البر الرئيسي الصيني حتى، أمس الأول السبت.

ووفقا لموقع «ورلد ميتر»، ارتفع إجمالي إصابات فيروس كورونا حول العالم منذ ظهوره في أواخر العام قبل الماضي 2019، إلى 275017370 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية لـ الوفيات إلى 5370456 حالة، بينما ارتفع مجموع حالات الشفاء إلى 246766347 حالة.