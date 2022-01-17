رانيا يوسف تكشف مواصفات فتى أحلامها: «يحترم اسمي وشغلي»

كشفت الفنانة رانيا يوسف، عن مواصفات فتى أحلامها، رغم إصرارها على عدم الزواج مرة أخرى، بعد 3 زيحات، إذ قالت إنّها تحُب الرجل الذي يحترم السيدة ويحترم وقتها وعملها ومسؤولياتها والخصوصية.

وأضافت «يوسف»، خلال حوارها في برنامج «مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، على قناة «etc»: «الاحترام هو اللي يخليكي تحبي الشخص اللي قدامك، يحترم اسمي وشغلي وحياتي، وأنا أحترم حياته، بس الأمر ده بقى صعب أوي في المجتمعات الشرقية، إنما لو قابلتي شخص وكان لطيف وكل حاجة، طب وبعد كده؟ لازم الاحترام أولا».

نظرة الرجل بتختلف بسرعة أوي في المجتمعات الشرقية

وأوضحت أنّ الرجال في المجتمعات الشرقية ليس لديهم مفهوم بأن المرأة «بني أدمة لها حياتها وشغلها وخصوصيتها ووقتها، هما بس بيبصوا للشكل الحلو، لو تخنت شوية متعجبهوش، لو بعد الخلفة جسمها باظ، يبقى متبقاش في نظرة البت الحلوة اللي كان معجب بيها، نظرة الرجل بتختلف بسرعة أوي في المجتمعات الشرقية»، مشيرة إلى أنّها تعودت أن تعيش دون رجل، بمفردها مع بناتها: «الراجل بتشوفيه ملاك أول 3 شهور، حب واحترام وورد ورومانسية، وبعد 3 شهور أول ما تتعودي عليه الدنيا بتتغير».

عملها هو «نمبر وان» في حياتها

وأشارت «يوسف»، إلى أنّ عملها هو «نمبر وان» في حياتها: «شغلي يضغى على حياتي، معنديش وقت زي ما كل الستات عندها وقت، مواعيد تصويري غريبة برجع من التصوير الساعة 4 الصبح أو 5، ممكن أقعد 3 أيام في الاستوديو مرجعش، هل لو فيه راجل في حياتي هيقدر ده؟ الشخص المثالي هيقدر، حتى لو مش هبقى فاضية له كتير، بس على الأقل هكون معاه في وقت بسيط بجودة أعلى، نبقى سعداء وأحنا قاعدين مع بعض حتى لو وقت قليل، نضحك ونهزر ونسافر ونصرف».