رانيا يوسف ترد على ويجز: «أي حد عاوز يطلع تريند يحشر اسمي في أي حاجة»

علقت الفنانة رانيا يوسف على أغنية طرحها الراب الجوكر بعنوان «التالتة ممكن»، والتي وجه من خلالها رسائل لزملائه، وذكرها خلال الأغنية في أحد المقاطع، عن طريق التورية للحديث عن شخص آخر.

أي حد ملوش كينونة يحط اسمي في أي حاجة

وقالت الفنانة رانيا يوسف خلال اتصال هاتفي ببرنامج «كلام من القلب»، المذاع على قناة «mbc مصر»، وتقدمه الإعلامية ياسمين عز، اليوم الخميس، إنها لم تستمع للأغنية: «أنا الحقيقة بصور ومش فاضية خالص، ولا أعرف أي حاجة عن الموضوع ده».

ووجهت رسالة لكل من يستغل اسمها ويضعه في جملة مفيدة ليتصدر الترند على حسابها، حسب حديثها: «الشخص ده عاوز يتشهر، أي حد عاوز يتشهر يحط اسمي في أي حاجة، مفيش حاجة غير كدة».

مكنتش فاهمة يعني إيه ترند بس خلاص فهمت اللعبة

وتابعت: «الواحد مش معقولة هيسيب شغله وحياته ويدور على ناس مجهولة عايزة تتشهر على حسابه فبيقولوا أي حاجة، هنعمل إيه يعني؟، دة قدرنا في السوشيال ميديا».

وواصلت: «أنا مكنتش فاهمة يعني إيه ترند بس اكتشفت لما أي حد بيعمل مثلا حوار وعاوز يتقري فيقوم حاشر اسم رانيا، أي حد عاوز يعمل مصيبة يقوم حاطط اسم رانيا عشان يطلع ترند ويتشهر، خلاص فهمت اللعبة، ومبقاش يفرق معايا».

رانيا يوسف تتصدر ترند بسبب كواليس «منورة بأهلها»

وتصدرت الفنانة رانيا يوسف الأيام الماضي ترند السوشيال ميديا بعد نشرها كواليس مسلسل «منورة بأهلها»، والتي يشاركها في البطولة الفنان أحمد السعدني، والذي يعد التعاون الثاني بينهما في الدراما.

ويعتبر المسلسل من نوعية الدراما التي تحتوي على أكثر من حكاية، وتتكون الحكاية الواحدة من 5 إلى 10 حلقات، وتشارك رانيا يوسف في الحكاية الأولى من المسلسل والتي تحمل اسم «قصاقيص صور».