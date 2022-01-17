الأزهر يدين الهجوم الإرهابي على منشآت مدنية بأبو ظبي ويؤكد تضامنه

أدان الأزهر الشريف، الهجوم الإرهابي لمليشيا الحوثي الذي استهدف منشآت مدنية بأ بوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وأسفر عن مقتل 3 أشخاص، وإصابة آخرين.

الأزهر الشريف

َوأكد الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بحسب بيان اليوم، تضامن الأزهر مع دولة الإمارات الشقيقة، قيادة وشعبًا، داعيًا المولى -عز وجل- أن يحفظ الإمارات، وأن يجنِّب أهلها كل مكروه وسوء.

الطيب: الإمارات ستبقى واحة للتسامح والإخاء

وتابع شيخ الأزهر في بيانه: واثقا أن الإمارات ستبقى أنموذجا وواحة للتسامح والإخاء والأمن والأمان، مهما حاول الأعداء النيل منها بهذه المحاولات الإرهابية الخائبة والخاسرة، متقدما بخالص العزاء لأسر الضحايا وداعيا للمصابين بالشفاء العاجل.