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الأزهر يدين الهجوم الإرهابي على منشآت مدنية بأبو ظبي ويؤكد تضامنه

كتب:

إسراء سليمان وإسلام لطفي
08:03 م | الإثنين 17 يناير 2022
شيخ الأزهر- أرشيفية

شيخ الأزهر- أرشيفية

أدان الأزهر الشريف، الهجوم الإرهابي لمليشيا الحوثي الذي استهدف منشآت مدنية بأ بوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وأسفر عن مقتل 3 أشخاص، وإصابة آخرين.

الأزهر الشريف

َوأكد الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بحسب بيان اليوم، تضامن الأزهر مع دولة الإمارات الشقيقة، قيادة وشعبًا، داعيًا المولى -عز وجل- أن يحفظ الإمارات، وأن يجنِّب أهلها كل مكروه وسوء.

الطيب: الإمارات ستبقى واحة للتسامح والإخاء

وتابع شيخ الأزهر في بيانه: واثقا أن الإمارات ستبقى أنموذجا وواحة للتسامح والإخاء والأمن والأمان، مهما حاول الأعداء النيل منها بهذه المحاولات الإرهابية الخائبة والخاسرة، متقدما بخالص العزاء لأسر الضحايا وداعيا للمصابين بالشفاء العاجل.

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