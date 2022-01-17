«الصحة»: مصابو كورونا يحصلون على اللقاح بعد شهر من التعافي

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث بِاسم وزارة الصحة والسكان، اليوم، إن المصابين بكورونا يستطيعون الحصول على اللقاح سواء الجرعة التعزيزية أو الجرعتين الأولى والثانية بعد شهر من التعافي، أما المصابون بنزلة برد يمكنهم الحصول على اللقاح بعد التأكد من سلبية المسحة، ولكن يجب أن يتأكدوا من أنه دور برد، وليس فيروس كورونا.

وأضاف «عبد الغفار»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أنه متاح لمن يسجلون حاليًا لتلقي اللقاح، اختيار الموعد والمكان القريب والمناسب له، وبمجرد الانتهاء من التسجيل تصل رسالة للمواطن بأن يتوجه إلى المكان الذي اختاره.

اختلاف الفترة بين تلقي جرعتي اللقاح يرجع للشركة المصنعة

وتابع المتحدث بِاسم وزارة الصحة والسكان، أن الفترة بين الجرعة الأولى والثانية من لقاح فيروس كورونا تعتمد على الشركة المصنعة للقاح، التي أجرت التجارب الإكلينيكية وأثبتت فعاليتها، ولذلك فإن الفترة بين الجرعة الأولى والثانية تختلف من لقاح إلى آخر.

ولفت إلى أن الشخص الذي لا يعرف طريقة التسجيل على الإنترنت عليه الذهاب إلى محطات المترو أو «المولات»، أو محطات القطارات التي يوجد بها نقاط تطعيم، ويمكنه الحصول على اللقاح والتسجيل في نفس الوقت، ويبلغونه أيضًا بموعد الجرعة الثانية في نفس المكان الذي تلقى به الأولى.

الانتهاء من تصنيع دواء كورونا

وأوضح أن تصنيع دواء كورونا انتهى بالفعل، وفي انتظار إجراءات ما يعرف بـ«تجارب الثبات»، وهي أمور لن تستغرق أكثر من أسبوعين أو ثلاثة أسابيع على الأكثر.

أما عن أسعار مسحة فيروس كورونا، فأشار إلى أن الوزير وجّه اليوم بمراجعة تكلفة عملها في المعامل المركزية، وإعادة دراستها للنظر في إمكانية تخفيضها.