وزير التعليم: لم نرصد أي إصابة بفيروس كورونا خلال الامتحانات

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الترم الأول تسير بصورة طبيعية ومنضبطة، دون حدوث أي معوقات تؤثر على عقد الامتحانات بسبب جائحة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن جميع اللجان الامتحانية معقمة تماما، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، علاوة على التزام جموع الطلاب والمعلمين والقائمين على الامتحانات بارتداء الكمامات الطبية، لمنع الإصابة بمتحور أوميكرون.

غرف عزل كورونا بلجان الامتحانات

وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن جميع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، جهزت غرف عزل كورونا في لجان امتحانات الترم الأول، لتقديم الدعم والإسعافات الأولية لأي طالب أو معلم أو إداري يشتبه في إصابته بفيروس كورونا، لحين التواصل مع أقرب مستشفيات العزل، ونقل الحالة المصابة لتلقي العلاج اللازم، موضحًا أن الجميع داخل الوزارة يعمل من أجل نجاح سير الامتحانات وسير الدراسة، مهما كانت تحديات «أوميكرون».

هل توجد إصابات بين الطلاب خلال الامتحانات؟

أوضح وزير التعليم، أن غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة، لم ترصد أي حالات يشتبه في إصاباتها بفيروس كورونا بين الطلاب والمعلمين خلال سير امتحانات الترم الأول، مؤكدًا أن الوزارة لديها خطة استراتيجية لتطوير طرق الامتحانات لمختلف المراحل التعليمية، إذ تعتمد الامتحانات على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والتلقين، قائلا: «لن نتراجع عن تطبيق تطوير طرق الامتحانات».

«أوميكرون» لن يعيق سير امتحانات الترم الأول

وأشار «شوقي» إلى أن ظهور متحور أوميكرون، لن يعيق سير امتحانات الترم الأول، وأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال، عقد الامتحانات في المنازل، وجميع الامتحانات الخاصة بصفوف النقل والشهادة الإعدادية ستعقد في لجان مراقبة كاملة بالمدارس، موضحًا أنه جرى التشديد على تعقيم وتطهير المدارس التي يوجد بها لجان امتحانات بصفة دورية، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والمعلمين من خطر الإصابة بعدوى كورونا.