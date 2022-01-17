«متحدث الصحة»: تقليل سعر مسحات البي سي آر خلال أيام

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، اليوم، إن الشخص الذي لم يحصل على لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد، يمكنه الدخول للتسجيل ويظهر على الموقع الأماكن القريبة من مكان سكنه، مع التعريف بالمواعيد الخاصة بالأماكن ويتم إرسال رسالة تأكيدية للشخص من أجل الذهاب إلى مكان التطعيم.

التسجيل في محطات القطار والمترو متاح للجميع

وأضاف «عبد الغفار»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد»، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أنه يوجد بعض الأشخاص غير قادرين على التعامل مع التكنولوجيا، ويمكنهم الذهاب إلى مقرات التسجيل في محطات المترو أو القطارات لتسجيل بياناتهم والحصول على التطعيم.

الحصول على اللقاح بعد شهر من الإصابة

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة، أن مواعيد الجرعات اتفقت عليها الشركات المصنعة للقاح؛ لذا فإن الفترة بين الجرعتين تختلف حسب اللقاح، موضحا أن الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، يمكنهم الحصول على اللقاح بعد شهر من الإصابة.

وتابع: «الأشخاص اللي عندهم دور برد عادي لازم يعرفوا من خلال المسحة إن النتيجة سلبية، وبعدين يحصلوا على التطعيم، ووزير الصحة طلب إعادة دراسة أسعار مسحة البي سي آر لتقليل سعرها، وخلال يومين هنتفق على سعر المسحة».