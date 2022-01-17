الحكومة تنفي إرسال فرق طبية لعلاج مصابي كورونا في المنازل 

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما جاء في منشور تداولته صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حذّر المواطنين من الذهاب إلى المستشفيات حال الشعور بأعراض فيروس كورونا، كما تضمّن المنشور أنّ وزارة الصحة والسكان، سترسل فرق استجابة لإجراء الفحص المنزلي للمرضى، وهو ما نفاه المركز، بعد التواصل مع وزارة الصحة والسكان.

الصحة تنفي الشائعة للمرة الثانية

وأكدت الوزارة، بحسب بيان عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنّ المنشور المنسوب لوزارة الصحة والسكان غير صحيح جملة وتفصيلا، ولم يصدر عن الوزارة، التي سبق ونفت الشائعة ذاتها في وقت سابق، بتاريخ 4 مايو 2021.

المستشفيات جاهزة لاستقبال المرضى

وأوضحت وزارة الصحة، أنّها لم توجّه أي فرق طبية لإجراء الفحص المنزلي للمشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا، مشيرة إلى أنّ المستشفيات المخصصة لاستقبال حالات كورونا على مستوى الجمهورية «العامة، المركزية، الصدر، والحميات»، تستقبل جميع المرضى المصابين بالفيروس، وتجري لهم الفحوصات والتحاليل اللازمة لهم، ومن يحتاج لدخول المستشفيات، يتم تحويله لتلقي العلاج وفقا لبروتوكول علاج وزارة الصحة، حسب تصنيف الحالات، حال التأكد من إصابتهم معمليا أو العزل المنزلي في حالة الأعراض البسيطة.

وناشدت وزارة الصحة والسكان، المواطنين، عدم الانسياق وراء تلك الشائعات التي تستهدف إثارة الذعر بينهم، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

دعم الحالات الطارئة المعزولة منزليا ضمن «100 مليون صحة»

وفي سياق متصل، أوضحت وزارة الصحة أنّها تدعم منظومة الحالات الطارئة المعزولة منزليا لمرضى كورونا، في إطار مبادرة «100 مليون صحة»، ومتابعتهم من قبل فريق طبي متخصص في وزارة الصحة، فضلا عن متابعة صرف الأدوية للحالات المعزولة منزليا، ومراجعة بروتوكول العلاج والإجراءات الوقائية اللازمة.

وتابعت الوزارة أنّه يمكن التواصل مع المنظومة من خلال اتباع الخطوات التالية: إرسال كلمة «عزل» على رقم 1440، لتسجيل البلاغ أو الشكوى، الخاصة بالحالة أو لتسجيل المواطن على قاعدة بيانات حالات كورونا المعزولة منزليا، ويجب أن يكمل المواطن إدخال بياناته حتى تصله رسالة تؤكّد تسجيل البيانات كاملة، وفي حالة الاختيار من متعدد، يجب إدخال رقم الاختيار الصحيح في رسالة، أما في حالة إدخال رقم اختيار خاطئ يجب الانتظار لمدة 5 دقائق، وإدخال كلمة عزل مرة أخرى، ثم إعادة إدخال البيانات.

ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وحال وجود أي استفسارات يرجى الرجوع للموقع الإلكتروني للوزارة ([الصحة.docx]mohp.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام واتساب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).