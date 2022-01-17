«الأرصاد» تعلن موعد تحسن حالة الطقس وانتهاء الأجواء الباردة والأمطار

حالة من برودة الطقس سادت كل الأنحاء، خلال الأيام الماضية، حذرت منها هيئة الأرصاد الجوية، إذ أشارت إلى استمرار تكاثر السحب على جميع أنحاء البلاد، مع توقعات بسقوط أمطار غدا، على المناطق الرطبة، التي تسمح بذلك، بالإضافة إلى نشاط الرياح شمالية باردة على مناطق من القاهرة وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

تقلبات الطقس والصقيع والشعور بالبرودة وسقوط الأمطار في عدد من المناطق، جعل الكثيرون يتسائلون عن موعد تحسن حالة الطقس.

موعد تحسن حالة الطقس

عن موعد تحسن حالة الطقس، كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن هذه الأجواء الباردة، تستمر حتى نهاية الأسبوع.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 18 يناير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 08.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 08.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 11.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 13.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 05.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 08.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 19 يناير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 15 والصغرى 08.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 15 والصغرى 08.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 15 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 15 والصغرى 09.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 13.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 05.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 08.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 20 يناير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 08.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 08.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 15 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 15 والصغرى 10.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 13.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 05.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 07.