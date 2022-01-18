تعرف على أسماء مؤدي المهرجانات الحقيقية بعد عودتهم للغناء

طلبت نقابة المهن الموسيقية من مؤدي المهرجانات العودة لأسمائهم الأصلية لكي يسمح لهم بالغناء خلال الفترة المقبلة، وذلك بسبب رفض النقابة اعتماد أسمائهم الشهيرة التي عُرفوا بها.

تغيير اسم «موزة» إلى أحمد سلطان

أوضح حمادة أبو اليزيد، عضو مجلس النقابة، لـ«الوطن»، أن النقابة سمحت لـ«موزة وعنبة وحمو التيخا» بالعودة للغناء مقابل الظهور بأسمائهم الحقيقية وهي أحمد سلطان ومصطفى عناب وحمو رجب.

تغير اسم «عنبة» إلى مصطفى عناب

كما أعلنت النقابة أن مؤدي المهرجانات الذين سيتم الموافقة عليهم خلال الفترة المقبلة سيجرى ظهورهم بعد ذلك بأسمائهم الحقيقية كما يرد في البطاقة أو اسم شهرة طبيعي.

تغيير اسم حمو التيخا إلى حمو رجب

كانت نقابة المهن الموسيقية أصدرت بيانا بإيقاف 20 مؤدي مهرجانات من الغناء في شهر أكتوبر الماضي بسبب عدم استكمال أوراقهم، وتقديم شهادات مزورة، وكان أبرزهم حمو بيكا وكزبرة وحنجرة وحسن شاكوش وعنبة ومسلم، وعلى إثرها دخل هاني شاكر في مشادة مع رجل الأعمال نجيب ساويرس.

وحين شطبت النقابة مؤدي المهرجانات حسن شاكوش بسبب إساءته لعازفي الإيقاع خلال مشكلته مع رضا البحراوي، ومن المقرر أن يتم خلال الأيام المقبلة حل تلك الأزمة من خلال تقديم اعتذار علني ورسمي.

كانت النقابة قد وافقت على عودة عدد من مؤدي المهرجانات بعد تقديم أسماء معترف بها وذات معنى غير التي اشتهروا بها، والالتزام بالقيم وضوابط المسرح وعدم خلع الملابس، وتقديم الشهادات والأوراق وموقف التجنيد للالتحاق بالنقابة، واجتياز الاختبارات الصوتية من خلال لجنة نقابة المهن الموسيقية، والموافقة على إلغاء تصريح الغناء فورا في حال الخروج عن النص.