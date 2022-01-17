تاج الدين: لم نتجاوز الموجة الرابعة.. ودواء جديد لحالات كورونا الخفيفة

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشوؤن الصحة، إن من يأخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، ليس بعيدا عن الإصابة أو العدوى، لكن يقلل احتمالية حاجة المريض لدخول المستشفى أو العناية المركزة، وهذا الأمر ليس بنسبة 100%، لذا يجرى استخدام الكمامات والتباعد الاجتماعي، لافتا إلى أنه كلما زادت نسبة التطعيم زادت نسبة الحماية، وجرى فتح الحصول على الجرعة الثالثة للأشخاص الحاصلين على جرعتين.

تطعيم 400 ألف شخص يوميا

وأضاف «تاج الدين»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة» مساء اليوم، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن متوسط الحاصل على الجرعات المعطاة يوميا يصل إلى 400 الف شخص، وأحيانا يصل إلى نصف مليون، والتطعيم حماية للأسرة والأشخاص والبلد، ويجب اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

التصريح لأدوية لاستخدامها لعلاج تداعيات كورونا في حالات معينة

وأوضح مستشار الرئيس لشوؤن الصحة أن الفترة الماضية كان يجرى استخدام أدوية لعلاج الفيروسات للوقاية من تداعيات فيروس كورونا، لكن لا يوجد دواء مخصوص، موضحا أنه جرى تسجيل دوائين لعلاج الحالات البسيطة والمتوسطة، وستصنع 14 شركة الدوائين بعد أن حصلت على تصريح، موضحا أن هذه الأدوية لا تعالج الحالات التي تحتاج مستشفيات أو إصابة شديدة، وسيجرى تداول العقار الفترة المقبلة.

مصر حاليا في مرحلة موجة أوميكرون

وأشار مستشار الرئيس لشوؤن الصحة، إلى أن مصر لم تنته من الموجة الرابعة من فيروس كورونا، إذ لم تصل أرقام الإصابة إلى الرقم صفر، لكن يمكن أن نسمي الموجة الحالية موجة أوميكرون، والوباء مستمر في كل بلاد العالم والوضع في مصر رغم انتشار الحالات، ما زال يعامل معاملة مؤسسية جيدة، «نتعشم من الجميع العمل على تقليل الإصابات الفترة المقبلة».