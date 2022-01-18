حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 18-01-2022 مهنيا وعاطفيا

مولود برج العذراء ذكي ومستعد لتطوير نفسه بشكل كبير في مختلف جوانب الحياة، وهو يهتم بأن يكون على دراية بمختلف أمور الحياة التي تحدث حوله فلا يحب أن تحدث أشياء لا يفهمها، فهو ذكي جدًا ويحب أن يحافظ على مستوى ذكائه، ويطوره للأفضل بشكل مستمر.

حظك اليوم برج العذراء مهنيا

توقعت خبيرة الفلك عبير فؤاد، أن حظ مواليد برج العذراء على الصعيد المهني اليوم، بأن تبتعد عن المغامرة وتحافظ على سلامتك والصحة لأقصى درجة، إذ يتنافر القمر مع عطارد في منزلي الصحة، فكن حذرًا.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيا

يجب أن تتأنى في كل تصرف تقوم به وفق حظك اليوم، إذ يدعوك الفلك للتأني وتجنب الظهور حتى لا تتعرض لحدوث أخطاء تضرك.

مشاهير برج الجوزاء

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء كاظم الساهر وعادل إمام وهشام عباس وهالة سرحان والمطربة ذكرى والمذيعة وفاء الكيلاني.