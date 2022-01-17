محمد ممدوح يكشف مصير الجزء الثاني من فيلم بنك الحظ: «هنعمله قريب جدا»

ترددت كثير من الأخبار خلال الفترة الماضية عن بدء التحضير للجزء الثاني من فيلم «بنك الحظ» بطولة الثنائي محمد ممدوح وأكرم حسني وخاصة بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول.

محمد ممدوح يكشف مصير «بنك الحظ 2»

كشف الفنان محمد ممدوح، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، مصير الجزء الثاني من الفيلم، قائلا: «بالفعل سيتم تنفيذه في أقرب وقت ممكن»، موضحا «الفيلم دا أنا بحبه جدا هتجنن عليه وإن شاء الله هنعمله قريب جدًا».

وأكد «ممدوح»، أن هناك أفكارًا كثيرة على الورق ولا زال يتم تطويرها حتى الآن لأنهم يريدون أن يخرج العمل بأفضل شكل ممكن وخاصة بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول من الفيلم فهذا يجعل الجمهور دائما مترقب للجزء الثاني.

وكشف «ممدوح» أن هذه رغبته ورغبة أكرم حسني وباقي صناع الفيلم فهم يريدون أن نوصل لأفضل نتيجة ممكنة على الورق وبمجرد الاستقرار على الفكرة سيتم تنفيذ العمل على الفور لأنهم يعلمون أن الجمهور ينتظره.

تفاصيل فيلم «بنك الحظ»

يذكر أن الجزء الأول من فيلم «بنك الحظ» شارك فيه محمد ممدوح وأكرم حسني ومحمد ثروت وحسام داغر وبيومي فؤاد وخالد كمال وسامية الطرابلسي وليلى عز العرب وسامي مغاوري وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين وإخراج أحمد الجندي.

يذكر أن الفنان محمد ممدوح كان قد شارك في السباق الرمضاني الماضي بمسلسلين الأول «لعبة نيوتن» مع منى زكي وسيد رجب وعائشة بن أحمد ومحمد فراج وعدد آخر من الفنانين وهو من إخراج تامر محسن.

أما العمل الثاني فكان مسلسل «خلي بالك من زيزي» الذي شارك في بطولته بجانب أمينة خليل وعلي قاسم، وعدد آخر من الفنانين وهو من إخراج كريم الشناوي.