المشدد 5 سنوات لـ«حماصة» بتهمة هتك عرض طالبة تحت التهديد بالفيوم

قضت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات بالفيوم، بالسجن المشدد 5 سنوات لعامل له بطاقة تخصص إجرامي، وسبق اتهامه في 10 قضايا، لقيامه بهتك عرض طالبة جامعية بالقوة تحت التهديد في الطريق العام خلال عودتها من الجامعة إلى منزلها بمنطقة النويري بنطاق قسم شرطة أول الفيوم، وذلك في القضية رقم 13313 جنايات قسم أول الفيوم والمقيدة برقم 1607 جنايات الفيوم.

وصدر الحكم برئاسة المستشار أيمن ممدوح رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أيمن طه، وصادق الحداد، وأحمد مدكور، وهاني رمسيس، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني

مسجل خطر يهتك عرض طالبة

تعود تفاصيل الواقعة إلى 26 أغسطس الماضي، حينما تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من المقدم أحمد طرفاية رئيس مباحث قسم شرطة أول الفيوم، يفيد حضور طالبة جامعية إلى ديوان القسم، وإبلاغها عن تعرضها للتحرش من مسجل خطر يقيم بنفس منطقتها خلال عودتها إلى منزلها، مؤكدةً أنّ كاميرات المراقبة المتواجدة بالمنطقة وثقت الواقعة.

محضر بتعرض الطالبة لهتك عرض

وحررت الطالبة «هاجر.ج.أ.ح» محضراً ضد «عاصم أشرف.ا.ع»، وشهرته «حماصة»، ومقيم منطقة النويري، بقيامه بالتحرش بها وملامسة مواضع عفتها رغماً عنها قاصداً هتك عرضها، بالقوة والتهديد بعدما استوقفها بالطريق العام، خلال عودتها إلى منزلها من الجامعة، حيث أنّها طالبة بكلية التربية الرياضية.

كاميرات المراقبة تؤكد صحة الواقعة

وتمكنت الفتاة من الحصول على فيديو يوثق واقعة تعرضها للتحرش وهتك العرض، بعدما رصدته إحدى كاميرات المراقبة المتواجدة بالقرب من منزلها، كما أثبتت التحريات صحة الواقعة، وبالكشف عن المتهم تبين أنّه له بطاقة تخصص إجرامي بالقسم تحت رقم 9231/4-4 و3862، حيث سبق اتهامه في 10 قضايا سرقة، وسلاح، وسرقة بالإكراه، وإتجار بالمخدرات، وسرقة هاتف محمول، وضرب.

صدور قرار بضبط وإحضار المتهم

وأصدرت النيابة العامة قراراً بضبط «حماصة» وجرى عمل عدة أكمنة ثابتة ومتحركة ولكنه لم يتم ضبطه، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للجنايات، التي أصدرت حكمها المتقدم غيابياً.