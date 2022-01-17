السجن 5 سنوات لمسجل خطر في «هتك عرض شقيقته» بالفيوم: تخلى عن مروءته

قررت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات بالفيوم، بمعاقبة عامل «مسجل خطر» بالسجن 5 سنوات في القضية رقم 2082 جنايات مركز شرطة أبشواي، بعد اتهامه بـ«التعدي جنسياً على شقيقته وهتك عرضها بالقوة خلال نومها في غرفتها، حيث صرخت وأنقذها أشقاؤها قبل أن يعتدي عليها اعتداءاً كاملاً».

وقالت المحكمة في ديباجة الحكم إن المتهم «تخلى عن مروءته واتبع خطى الشيطان، متناسياً تعاليم دينه، مُسلماً عقله لشهواته ورغباته»، وأصدر الحكم المستشار ياسر مُحرّم درويش رئيس محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا بالفيوم، وضمت المحكمة في عضويتها المستشارين علي لاشين، وفوميل لبيب، وبأمانة سر محمود حفني، وسكرتارية تنفيذ صالح الكيلاني.

تفاصيل اعتداء عامل على شقيقته

وتعود تفاصيل الواقعة إلى 27 يوليو الماضي، حينما تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من الرائد هيثم طلبة رئيس مباحث مركز شرطة أبشواي، يفيد بحضور ربة منزل إلى ديوان القسم تدعى ع.م. س، 24 سنة، ومقيمة بقرية العجميين، تتهم شقيقها بالتعدي عليها وهتك عرضها أثناء تواجدها في المنزل.

الفتاة استغاثت بأشقائها لإنقاذها

وأوضحت ربة المنزل، أنّها فوجئت خلال نومها في غرفتها في ساعة متأخرة من الليل، بقيام شقيقها بحسر ملابسها عنها والتعدي عليها وهتك عرضها بالقوة، فقامت بالصراخ واستغاثت بأشقائها الباقين الذين هرعوا إلى غرفتها مسرعين، وأنقذوها من بين يديه، ثم طردوه خارج المنزل.

تحرير محضر واتخاذ الإجراءات القانونية

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وإعداد كمين أمني لضبط المتهم، وتبينّ من التحريات أنّه مسجل خطر ولديه معلومات جنائية، وسبق إتهامه في قضايا هتك عرض، وسرقة، وإتجار بالمخدرات، كما أكدت التحريات صحة الواقعة، وصدق شقيقته.

وجرى عرض المتهم على النيابة التي تولت التحقيق، وأحالت المتهم إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها بسجنه 5 سنوات.