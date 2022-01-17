تأجيل محاكمة متهم بالاعتداء على ابنة شقيقه بالفيوم: أوهمها بمس شيطاني

قررت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات الفيوم، تأجيل القضية رقم 13354 قسم أول الفيوم والمقيدة برقم 1649 جنايات كلي الفيوم، بشأن اعتداء نجار مسلح على ابنة شقيقه بعد تخديرها في منزله بحجة علاجها من مس شيطاني، وهتك عرضها حتى حملت منه سفاحاً، إلى جلسة 3 فبراير المُقبل لسماع شهود الإثبات، والطبيب الشرعي.

صدر القرار برئاسة المستشار خالد محمد عبد السلام رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد محمد الحلواني، ومحمد أسامة الصاوي، ووكيل نيابة أحمد محمد منصور، وأمانة سر محمد عبد البصير، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني

نجار يخدر ابنة شقيقه ويعتدي عليها

تعود تفاصيل الواقعة إلى مطلع شهر مايو الماضي، حينما تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من المقدم أحمد طرفاية رئيس مباحث قسم شرطة أول الفيوم، يفيد حضور «محمود.إ.س.ح»، وزوجته «نجلاء.ف.ش.إ»، إلى ديوان القسم، وإبلاغهما بتعرض ابنتهما «هاجر» للاعتداء الجنسي وحملها سفاحاً من عمها شقيق والدها «تامر.إ.س.ح» نجار مسلح.

ادعى إصابتها بـ «مس شيطاني»

وأفاد والدا الطفلة هاجر، 17 عاماً، أنّ ابنتهما كانت مريضة وذهبا بها للكثير من الأطباء وأكدا أنّها لا تعاني من أي مرض عضوي، وبينما يشتكي والدها من حالتها لشقيقه «تامر» أخبره أنّها مصابة بـ «مس شيطاني» وتحتاج لجلسات رقية شرعية وأنّه قادر على علاجها من ذلك المس، بشرط أن يصطحبها معه لمنزله لعمل جلسات رقية شرعية يومية.

العم خدر ابنة شقيقه وهتك عرضها

وأكدت تحريات المباحث أنّ الجاني اصطحب ابنة شقيقه للإقامة معه في منزله عدة أيام حتى وثقت فيه، ثم وضع لها مادة مخدرة في العصير فتناولته وبعد ذلك فقدت وعيها وإدراكها، فحسر ملابسها عنها وهتك عرضها واعتدى عليها اعتداءاً كاملاً، ثم بعد إفاقتها أعادها لوالديها مؤكداً أنّها شُفيت تماماً.

الحمل يكشف جريمة العم

وبعد مرور شهرين ظهرت أعراض مرضية على الطفلة، فاتجه والداها للطبيب الذي أخبرهما أنّها حامل في شهرين، على الرغم من عدم خروجها من منزلها بمفردها أبداً، وتأكدا من أنّ العم وراء ارتكاب الجريمة، فأبلغا الشرطة التي تمكنت من ضبطه وبمواجهته اعترف باعتدائه على ابنة شقيقه ولكنه لم يكن يعلم أنّها ستحمل منه وتنكشف جريمته.

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

وجرى تحرير المحضر اللازم وإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات التي أصدرت قرارها المتقدم بتأجيل القضية لسماع شهود الإثبات، والطبيب الشرعي.