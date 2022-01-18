مؤسس شركة بكندا: مصر قادرة على تصنيع الحفارات

قال رشيق المراغي مؤسس شركة للبرمجيات بكندا، إنه كان يعمل معيدا في هندسة القاهرة ثم سافر إلى كندا لاستكمال دراسة الماجستير والدكتوراه وظل هناك، وبعدها عمل في أكبر الشركات في كندا في مجال الطيران والبرمجة والبحث.

قدرة مصر على تصنيع الحفارات

وأضاف «المراغي» خلال استضافته في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة» مساء أمس الاثنين، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن شركته متخصصة في تصنيع الحفارات التي تستخدم في التنقيب عن الغاز والماء وشركته تدرب مهندسين في الصين التي عملت على تصدير الحفارات إلى مصر في الوقت الحالي بعد أن حصلوا على تدريبات مختلفة، مؤكدا أن مصر قادرة على تصميم الحفارات فيها وتوطين التكنولوجيا فيها موضحا أن شركته تعمل منذ 35 سنة وتريد نقل خبرتها إلى مصر.

وزيرة الهجرة لديها رؤية نافذة

وأوضح مؤسس شركة البرمجيات بكندا، أنه التقى وزيرة الهجرة نبيلة مكرم من أجل إفادة مصر بخبرات المصريين في الخارج، لافتا إلى أن الوزيرة لديها رؤية واضحة ومحددة وتعمل على تنفيذها، موضحا أن التعليم الجامعي في مصر يجب أن يخرج كوادر قادرة لديها قدرات عالية ويجب تدريب الطالب أثناء دراسته من أجل الإسراع بإلحاقه بسوق العمل حتى لا يتأخر في دخول سوق العمل، مشيرا إلى أن بناء الإنسان أهم من بناء الآلات لأن الشخص هو الذي يستمر وليس الآلة وسينتج آلات مختلفة وهو ما تحاول مصر فعله في السنوات الأخيرة.