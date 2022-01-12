وزيرة الهجرة: القيادة سمحت للشباب بالمشاركة في صنع القرار السياسي

كشفت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اليوم، إن منتدى شباب العالم يعتبر صناعة مصرية أصيلة منذ الفكرة حتى وصولها إلى التنفيذ، لافتةً إلى أن نجاح النسخة الرابعة من المنتدى يؤكد قدرة مصر على مواجهة الأزمات.

القيادة سمحت للشباب بصنع القرار السياسي

وأضافت «مكرم» في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على شاشة قناة «الحياة»، ويقدمه الإعلاميان محمد مصطفى شردي ولبنى عسل، في شرم الشيخ، أن القيادة السياسية سمحت للشباب بالمشاركة في صنع القرار السياسي المصري.

وأفادت بأن هناك اهتماما كبيرا من قبل القيادة السياسية بالشباب من خلال تقديم أفكارهم ومقترحاتهم، لافتة أن منتدى شباب العالم له طبيعة خاصة، في ظل مشاركة شباب العالم، وشباب المصريين في الخارج.

وأشارت وزيرة الهجرة إلى أنه يتم تناول العديد من الموضوعات في جلسات منتدى شباب العالم مثل حياة كريمة، والتغير المناخي وحقوق الإنسان.

وتابعت أن نجاح هذه النسخة من منتدى شباب العالم، يبعث برسالة إيجابية إلى الشباب حول العالم، وشباب المصريين في الخارج عن الجمهورية الجديدة.

وأوضحت مكرم، أن المصريين في الخارج يتسارعون في الإثبات للقيادة السياسية؛ بأنهم جزء من الدولة، والمبادرات التي يطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

دور المصريين بالخارج في مبادرة «حياة كريمة»

ولفتت إلى أنّ المصريين بالخارج بذلوا جهودا جبارة في دعم مبادرة حياة كريمة سواء معنويا أو ترويجيا، موضحة أن القوى الناعمة من المصريين الموجودين في الخارج؛ سواء كيانات أو جيل ثان وثالث عملت على كسر الأخبار الكاذبة التي يتم ترديدها عن الدولة، التي تتضمن مزاعم عن أن الدولة لا تهتم بالمواطن البسيط وتهتم فقط بالمدن.

وأكدت أن مبادرة حياة كريمة، تعمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين وهو ما يروجه المصريون بالخارج للرد على الأكاذيب.

وأفادت أنّ هناك دعما ماديا كبيرا من قبل هذه الفئة؛ لدعم مشروعات حياة كريمة على أرض الواقع، مؤكدة أن المصريين بالخارج عندما يسمعون تقدير الدولة لأدوارهم فهو أمر شديد الأهمية بالنسبة لهم.