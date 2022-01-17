وزير التعليم يكشف مصير امتحانات الفصل الدراسي الأول بعد إصابات كورونا

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مصير الدراسة وامتحانات الفصل الدراسي الأول بعد زيادة إصابات كورونا.

وقال شوقي، في تصريحات عبر صفحته الشخصية على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «لا يوجد تعطيل للدراسة ولا تأجيل للامتحانات ولا تغيير في مواعيد إجازة منتصف العام وتطبق الإجراءات الاحترازية بكل دقة، وفقا لتعليمات وزارة الصحة والسكان للوقاية من فيروس كورونا، وتمنياتنا بالتوفيق والنجاح لكل الطلاب».