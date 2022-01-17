«التعليم» تحدد للمدارس ضوابط امتحانات «أولى وثانية» ثانوي

أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن مستشاري المواد في المرحلة الثانوية بالتنسيق مع المركز القومي للامتحانات، خاطبوا المديريات التعليمية في المحافظات، بشأن شكل وطريقة وضع أسئلة امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام، من خلال المدارس، للتأكد من الالتزام بالأسلوب الذي حددته الوزارة، لتجنب وضع أسئلة مخالفة للتقييم المتعارف عليه في الثانوية العامة، من حيث قياس الفهم ونواتج التعلم وليس الحفظ والتلقين.

مصدر: وضع أمثلة لموجهي المواد خاصة بالأسئلة المقالية

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن رسم السيناريو الخاص بامتحان كل مادة، هو أمر طبيعي، بينما تعد تلك هي المرة الأولى التي تضع فيها المدارس الثانوية امتحانات نصف العام، لذلك كانت الحاجة لمعرفة أعداد وطريقة صياغة الأسئلة لكل مادة، وخاصة المقالية منها.

وأشار إلى أنه تم وضع أمثلة لموجهي المواد خاصة بالأسئلة المقالية، بالإضافة لتحديد مخرجات التعلم المطلوب وسؤال الطالب عنها في منهج الترم الأول، وعدد أسئلة كل مادة، وطريقة توزيع الدرجات، بجانب النسب المئوية التي سيُقاس بها مستوى الطالب.

تخصيص أسئلة للمتفوقين.. وزيادة الفهم والتحليل بها

وفيما يخص النسب المئوية في كل امتحان، قال المصدر، إنه تم إبلاغ المدارس بأن تقيس أسئلة، الفهم والتحليل والتطبيق عند الطلاب، مع تخصيص أسئلة للمستويات العليا، أي المتفوقين، وتحديد درجات كل مستوى منها، لتكون درجات أسئلة المستويات العليا أقل، مقابل زيادة درجات أسئلة الفهم والتحليل.

وشدد المصدر على أنه تم إبلاغ المديريات بأن واضع الامتحان يُشترط ألا يكون من المعلمين الذين يدرسون لنفس الصف، فمثلا، معلم اللغة العربية في الصف الثاني هو من يضع امتحان العربي للصف الأول، وهكذا، لإضفاء مزيد من السرية والشفافية وتجنب الشبهات، على أن تكون اللجنة المشكلة لطباعة الأسئلة هي المسؤولة أمام الوزارة عن سرية الامتحانات حتى وصولها للطلاب داخل اللجان.