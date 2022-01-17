هاني الناظر يحذر من 7 أخطاء: لا تخالط أي شخص يعاني من البرد

حذّر الدكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، من 7 ممارسات في هذه الفترة، لا سيما في ظل تفشي متحور أوميكرون، مشددًا على ضرورة عدم مخالطة أي شخص يعاني من نزلة برد فضلا عن تجنب الأماكن المزدحمة بالناس.

البعد عن الأماكن المزدحمة

وأوضح الدكتور هاني الناظر في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن هناك سبعة أخطاء لا تقع فيها هذه الأيام وهي:

1- لا تتواجد في أماكن مزدحمة بالناس وفي حالة الاضطرار الشديد ارتدي الكمامة بإحكام.

2- لا تجلس في وسائل المواصلات دون كمامة نهائيًا.

نزلة برد

3- لا تخالط أي إنسان يعاني من نزلة برد ولو بسيطة ولا تشاركه الطعام ولا تستخدم أدواته الشخصية.

4- إذا كنت تعاني من نزلة برد.. لا تزور والديك المسنين ولا أقاربك ولا أصحاب الأمراض المزمنة.

المناديل الورقية والكمامات

5- لا تخرج بدون مناديل ورقية ولا تتخلص منها بعد استعمالها بإلقائها في الشارع أو الطرقات أو وسائل المواصلات وعليك الاحتفاظ بها حتى تتخلص منها بشكل آمن لا يضر الآخرين ونفس الكلام ينطبق على الكمامة بعد استعمالها.

6- لا تأكل أي خضروات أو فاكهة قبل غسلها جيدا.

7- لا تخرج مباشرة من الأماكن الدافئة للهواء البارد دون تغطية الرقبة والأنف والفم.

ويعتاد الدكتور هاني الناظر على نشر العديد من النصائح الصحية عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» لاسيما ما يتعلق بصحة البشرة والجلد، فضلا عن المعلومات الطبية التي تهم مرضى الحساسية خاصة حساسية الصدر في أوقات تقلب حالة الطقس.