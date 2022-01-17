سقوط «دجالة» في قبضة الأمن أثناء تنقيبها على الآثار داخل منزل ببني سويف

تمكنت مباحث قسم شرطة بني سويف الجديدة، من ضبط سيدة «دجالة» لقيامها بالاشتراك مع 4 عمال، ومالك عقار، بأعمال حفر، للتنقيب عن الآثار داخل أحد المنازل في بني سويف الجديدة شرق النيل، وأمرت جهات التحقيق بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

معلومات سرية لمباحث بني سويف بوجود حفر داخل منزل بشرق النيل

كانت معلومات سرية وردت إلى مباحث قسم شرطة بني سويف الجديدة برئاسة الرائد أحمد النبوي، تفيد بإقدام عدد من الأشخاص تتزعمهم سيدة بالتنقيب عن الآثار داخل أحد المنازل بدائرة القسم، الذي عرضها على اللواء أسامة جمعة مدير مباحث المديرية الذي وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية واستئذان جهات التحقيق لضبط المتهمين.

ضبط 6 أشخاص بينهم ربة منزل لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار ببني سويف

وبتشكيل قوة أمنية من مباحث القسم انتقلت تلك القوة الأمنية إلى المنزل المشار إليه، حيث تم العثور على حفرتين بعمق 15 مترا داخل المنزل، بالإضافة إلى أدوات ومعدات الحفر ووجود مالك العقار الذي تبين أنه يدعى «سعيد . س» 55 سنة، بالمعاش.

كما تبين وجود عدد من العمال وهم: «عماد . ك» 35 سنة، و«أشرف . ح» 44 سنة، و«عبد النبي . س» 51 سنة، و«محمد . أ» 19 سنة، وجميعهم يقيمون بمركز بني سويف، بالإضافة إلى سيدة تدعى «إيمان . م» ربة منزل وتقيم بمنطقة الجزيرة بمدينة بني سويف، والتي ادعت قدرتها على استخراج الآثار من أسفل العقار بـ«الدجل».

حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق

وتمكنت القوة الأمنية التي قادها الرائد أحمد النبوي رئيس مباحث قسم شرطة بني سويف الجديدة من ضبط المتهمين وعددهم 6 وتحرير محضر بالواقعة وإخطار جهات التحقيق التي أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.