أستاذ مناعة يكشف أسباب قلق كورونا وطرق علاجه.. أبرزها عدم السهر

لا يزال فيروس كورونا منذ ظهوره حتى الآن، يثير العديد من التساؤلات في الوسط العلمي، وهذا يرجع إلى المتحورات الجديدة الخاصة به، بجانب الأعراض التي تظهر سواء خلال الإصابة أو بعد التعافي، ومن الأعراض التي تظهر على المتعافي من الإصابة، قلق كورونا.

ما هو قلق كورونا؟

وقال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن كورونا سبب الكثير من التوتر والقلق لدى الناس.

وأضاف «بدران»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن القلق المستمر يسبب أعراضا تشبه أعراض العدوى بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن هناك فرقا بين أعراض كورونا والأعراض الناتجة عن قلق كورونا، التي تتمثل في جفاف الفم، وخفقان القلب، وفقدان الشهية، والخوف من الحشود والتجمعات، والقشعريرة، والتشوش الذهني، والرجفة.

تقليل فرص الإصابة بقلق كورونا

وأوضح أن هناك بعض الأشياء التي تقلل من فرص الإصابة بالتوتر والقلق بعد الإصابة بكورونا، ومنها قياس ضغط الدم بانتظام، وممارسة التمارين الرياضية التي تساعد على تعزيز صحة القلب، وترفع من قدرة الجهاز المناعي.

وتابع عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن للتغلب على التوتر يجب الحرص على ممارسة الرياضة، والاستماع للموسيقى أو القراءة، والجلوس مع الأهل، بجانب الحفاظ على الوزن الصحي، واتباع نظام غذائي صحي، مع تناول الكثير من الفاكهة والخضراوات الطازجة والحبوب الكاملة، والتقليل من الدهون المشبعة وملح الطعام والأطعمة عالية الصوديوم.

وأضاف أنه من الأمور المهمة أيضا، الحرص على النوم ما لا يقل عن 7 ساعات يوميا، وتجنب السهر لأنه يزيد من فرص الإصابة بالتوتر.