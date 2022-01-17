فيروس كورونا يجتاح الوسط الفني والإعلامي.. إصابات جديدة خلال 24 ساعة

إصابات جديدة بفيروس كورونا سجّلها الوسط الفني والإعلامي، خلال أقل من 24 ساعة، آخرها إعلان الإعلامية «مريم أمين»، عن إصابة والديها، بالإضافة إلى ابنة الإعلامية لميس سلامة، وبنات الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.

الإعلامية مريم أمين: «أبويا وأمي أصيبا بكورونا»

وأعلنت الإعلامية مريم أمين، إصابة والديها بفيروس كورونا المستجد، ونشرت صورة لهما عبر حسابها الشخصي على «إنستجرام» وعلقت قائلة: «أبويا وأمي أصيبا بكورونا.. ربنا يشفيكم ويخليكم لينا».

ولم تمض سوى ساعات قليلة على إعلان مريم أمين إصابة والديها بالفيروس، حتى أعلنت لميس سلامة، مذيعة قناة صدى البلد، عن إصابة ابنتها بفيروس كورونا، وكتبت لميس سلامة، على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «بنتي كورونا إيجابي.. اتحايلنا على المدرسة بقالنا أسبوع إنهم يمتحنوا أون لاين والإدارة رفضت لحد ما الفصل كله بقي كورونا».

وأضافت: «النهاردة المخالطين ليهم نزلوا بالفعل المدرسة ودخلوا الفصل اللي فيه حالات من غير تعقيم أو أي حاجة.. هل ده ينفع؟.. ادعولي بقي عشان أعصابي بايظة ومرعوبة».

إصابة بنات أشرف زكي ورجينا بكورونا

وأعلنت الفنانة «روجينا» زوجة الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية عن إصابة ابنتيها بفيروس كورونا المستجد، وخضوعهما للعزل المنزلي، وطالبت الجمهور بالدعاء لهما بالشفاء العاجل .

وكتبت روجينا عبر حسابها الشخصي بـ«الفيس بوك»: «الحمد لله مايا ومريم إيجابي كورونا.. قدر الله وما شاء فعل، ادعوا لهما، وأرجو كل من خالطهما أن يطمئن على نفسه.. ربنا يحفظنا جميعا ويتم شفاء بناتي وكل مريض».