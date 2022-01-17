هل يمكن توفير لقاح فيروس كورونا بالمنزل؟.. «الصحة» تجيب

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، الحالات الخاصة التي يسمح فيها بتوفير لقاح فيروس كورونا فى المنزل، وهي حالات فقدان القدرة على الحركة «كالمصابون بشلل نصفي أو رباعي، كسور بالحوض، أو أي أمراض آخرى تسبب إعاقة حركية».

وأكدت الوزارة، عبر بوابتها الرسمية، أنه يجب على المواطن التسجيل أولاً عبر الموقع الخاص بحجز لقاح كورونا، وإبلاغ الخط الساخن 15335، عقب وصول رسالة تحديد موعد تلقي الجرعة الأولى أو الثانية بالحالة الطبية، إذ يتم تبليغ الغرفة المركزية للتنسيق مع المركز الخاص بالتطعيم المنزلي بالمحافظة التابعه لها المتلقي.

إصدار شهادة إعفاء من التطعيم

وأشارت «الصحة» إلى أنه لم يتم إصادر شهادة إعفاء من التطعيم لأي سبب حتى الآن، موضحة أنه لا تتوافر لديها معلومات بشأن مدى اعتراف السفارات أو أي جهات أخرى بشهادات الإعفاء من اللقاح، حال إصدارها من الطبيب المعالج.

الصحة تنفي شائعة إرسال فرق استجابة لإجراء فحص منزلي

فيما نفت وزارة الصحة والسكان، اليوم، شائعة إرسال فرق استجابة لإجراء فحص منزلي لمصابي كورونا، مُؤكدةً أنه لا صحة للبيان المتداول عبر مواقع التواصل، منسوب لها، يطالب المواطنين بعدم التوجه للمستشفيات حال ظهور أعراض كورونا، أو إرسال الوزارة فرق استجابة لإجراء الفحص المنزلي.

وأوضحت أن المنشور المتداول مزيف وغير تابع للوزارة نهائيا، وسبق نفيه بتاريخ 4 مايو 2021 الماضي، منوهة إلى أن الوزارة لم تقم بتوجيه أي فرق طبية تابعة لها للمنازل لفحص المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا، وذلك وفقا لما أعلنه المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بعد التواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء.

منظومة لدعم الحالات الطارئة المعزولة منزليا

كما تقدم وزارة الصحة والسكان، دعم لمرضى كورونا والحالات الطارئة المعزولة منزلياً، في إطار المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة"، ومتابعة الحالات أول بأول من قبل فريق طبي متخصص تابع للوزارة، بالإضافة إلى توفير بروتوكول العلاج والإجراءات الوقائية اللازمة.