أبرز تصريحات رانيا يوسف مع إنجي أنور.. ماعنديش خطوط حمرا وبحب كلمة «بطل»

تصدرت الفنانة رانيا يوسف ترند مواقع التواصل الاجتماعى بعد ظهورها كضيفة في إحدى حلقات برنامج مصر جديدة مع الاعلامية إنجي أنور عبر إحدى الشاشات التليفزيونية وذلك بسبب تصريحاتها الجريئة التى تعود عليها الجمهور.

رانيا يوسف: أوافق على قبلة وماعنديش خطوط حمرا

وخلال الحلقة كشفت الفنانة رانيا يوسف عن رأيها في كثير من الأمور كان من بينها هل يمكن أن تجسد أدوار جريئة فى السينما فقالت إنها بالفعل قدمت أدوارا جريئة في السينما وأنها ليس لديها خطوط حمراء حيث قالت «أنا ست بروفيشنال ولو فيه مشهد يستدعى قبلة أه اعمله طبعا معملوش ليه ، وكمان اظهر بمشهد بمايوه بكيني لو المشهد يتطلب كدا عادي».

كما أكدت يوسف أنها من الممكن أن تقدم أدوارا جريئة أكثر من ذلك، موضحة أنها طالما وافقت على العمل لا بد من تنفيذه بالكامل، مؤكدة أنها أيضا تتحدث مع مخرج العمل فى بعض التفاصيل ويصلون لحل .

وخلال الحلقة أيضا تحدثت عن الملابس التى تفضل ارتداءها فى الشارع فقالت إنها تحب جدا ارتداء الشورت والمايوهات فى الصيف أما الشتاء فتحب ارتداء البالطو.

ارتداء ابنة رانيا يوسف لفستان البطانة

كما تحدثت الفنانة رانيا يوسف عن فستانها الشهير المعروف بـ«فستان من غير البطانة» وسبب ظهور ابنتها به بعد أزمتها فى مهرجان القاهرة فقالت إن ابنتها حاولت إرسال رسالة للعالم كله بأنها من حقها ارتداء ما تشاء وبالفعل هى وافقت على الأمر ولم تعترض.

وخلال الحلقة كشفت يوسف عن رأيها في الزواج مرة أخرى بعد زواجها ثلاث مرات فقالت إنها بالفعل صرحت بأنها لن تتزوج مرة أخرى وذلك لأن مفهوم الزواج ليس صحيحا عند مجتمعاتنا لأنهم يتزوجون من أجل الإنجاب أو لأنهم لن يتمكنوا من أن يدخلوا علاقة مفتوحة لأن هذا مرفوض في مجتمعاتنا.

رانيا يوسف تتحدث عن زواجها مرة أخرى

وكشفت عن أن الزواج إضافته في حياتها هي إضافة معنوية وعاطفية وليست مادية إطلاقا لأن عملها هو رقم واحد، وليس كل الرجال سيتفهمون عودتها من عملها الساعة الخامسة صباحا وأحيانا من الممكن أن تتواجد فى الاستوديو 3 أيام دون عودتها للمنزل ولذلك لا بد من رجل يتفهم كل ذلك.

وكذلك تحدثت الفنانة رانيا يوسف عن أنها لا تحب الألقاب التى تطلق على الفنانين ولكن هناك كلمة تحبها من الجمهور الخاص بها على مواقع التواصل الاجتماعى وهى كلمة «البطل».