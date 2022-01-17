رانيا يوسف عن ألقابها المفضلة: «بيقولوا البطل والوحش.. دي حاجة جميلة»

قالت الفنانة رانيا يوسف، إنها في بداية حياتها الفنية، لم تكن تعرف معنى السوشيال ميديا، «بس دلوقتي بقى عندي ملايين عليه، ومش بقعد عليه بشكل يومي، لما بحس أني عاوزه أنزل حاجة بنزلها فقط، سواء مشهد من مسلسل أو فيلم، أو صورة ليا بفستان ممكن تعمل شغل وتخلي شكلي حلو»، وذلك خلال حوارها في برنامج «مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، الذي يُعرض على قناة «etc».

ليس لها في الألقاب ولم تُطلق أي لقب عن نفسها طوال حياتها الفنية

وعن ألقابها المفضلة، أضافت «يوسف»، أنها ليس لها في الألقاب، ولم تُطلق أي لقب عن نفسها طوال حياتها الفنية، «هما اللي بيقعدوا يطلعوا حاجات غريبة، بس أحلى لقب طلعوه لحد دلوقتي (البطل رانيا يوسف)، وبتتكتب لي كتير على إنستجرام، وده لقب حلو ولذيذ، وكمان لقب الوحش رانيا يوسف»، موضحة أن الأجر الذي تتقاضاه مقابل الأعمال الفنية التي تُشارك فيها ليس كبير، على الرغم من أن اسمها في الوقت الحالي يبيع مسلسلات.

بدأت حياتها الفنية من الصفر وصنعت اسمها الفني من حبها في العمل

وأشارت الفنانة، إلى أنها بدأت حياتها الفنية من الصفر، وصنعت اسمها الفني من حبها في العمل، «أنا أجري مش كبير علشان بحب شغلي أوي، يعني ممكن أضحي بالأجر الكبير، بس عشان أشتغل، مش زي ناس كتير بيتمسكوا بمقابل معين، أنا أحب اشتغل مسلسلين في السنة، حتى لو واحد منهم أجره قليل، أحسن ما اشتغل مسلسل واحد في السنة بأجر كويس، وأقعد 10 شهور من غير شغل».