رانيا يوسف: «ربيت بناتي على الحرية.. وجينا الدنيا عشان نغلط»

قالت الفنانة رانيا يوسف، إنها متفاهمة للغاية مع بناتها، وربتهم على أن هناك حرية، موضحة: «طول ما الحرية لا تؤذي الطرف الآخر ومش خارج حدود الأخلاق بتاعتنا، يبقى محدش له عندنا حاجة، اللي عاوزين يلبسوه يلبسوه في حدود المكان والمناسبة»، لافتة إلى أنها أم ليبرالية.

لو ما صاحبتش بناتي هخسرهم

وأضافت «يوسف»، خلال حوارها في برنامج «مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، الذي يُعرض على قناة «etc»: «أنا لو مش كده في الزمن ده يبقى صعب، في إيدهم جهاز خطير اسمه الموبيل لو معرفتش عنهم كل حاجة ومتكلمتش معاهم كصديقة، ممكن يخافوا يتكلموا معايا في أي حاجة أخسرهم».

وتابعت: «شوفنا نماذج كتير، واحدة خسرت بنتها، وبنت خسرت مامتها بسبب عدم المصارحة والخوف من المصارحة، مش عاوزه بناتي يروحوا مني، بالعكس عوزاهم في حضني، واحنا بنى آدمين، يعني وارد الخطأ ونروح ونرجع ونتعلم من غلطنا، احنا جايين الدنيا عشان نعمل حاجات صواب وخطأ ونروح ونيجي ونعتذر».

الاستقلال المادي للمرأة يجعلها قوية

وأشارت الفنانة رانيا يوسف إلى أن الحنان يولد الحب، متابعة: «الراجل لما يبقى حنين، تصرفاته حنية ومواقفه حنينة بيبقى رائع، والاحترام والحنان بيولدوا الحب، وأنا مش هتجوز لا راجل متجوز ولا راجل مش متجوز، شغلي بيأثر على حياتي الشخصية، وأنا بحب شغلي أوي بديله كل وقتي لأن ده بعد ربنا سندي في الحياة، لولاه مش هعرف أربي بناتي وأعيشهم عيشة كويسة مستورة، مش بيخليني أتحوج لحد، مستقلة ماديا لأن الاستقلال المادي بيخليني قوية، قراري في إيدي، محدش بيكسرني».