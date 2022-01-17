رانيا يوسف: «أنا سنجل مازر من 15 سنة.. ومش عاوزة بناتي تقلدني»

قالت الفنانة رانيا يوسف، إنها لا تتمنى أن تقلدها بناتها، بل تريد أن يكن أفضل وأحسن منها، متابعة: «عاوزة بناتي تكون ليهم شخصية، يقولولي مامي أنا هلبس اللي أنا عاوزاه، مامي أنا عاوزة أمثل وأعمل الأدوار اللي أنا عاوزاها، وتعمل اللي هي عاوزاه هي حرة في نفسها، مش معنى إني خلفتها يعني أني أملكها، أنا لا أملكها مليش دخل، أنا ما عليا إلا إني ربيتها كويس وعلمتها كويس وحطيت فيها أساسيات معينة وفكر معين، هي بعد كده هتدور بنفسها، لو عاوزه تعمل حياتها بدماغها وشخصيتها مليش دخل، مليش حكم عليها».

رانيا يوسف: الناس بتتصيد أخطاء لي غير مقصودة

وأضافت «يوسف»، أن تلقائيتها وصراحتها توقعها في مشاكل عديدة، معقبة: «تعبت من المشاكل بسبب كلامي اللي بيتم تفسيره بشكل سيئ، أنا من سنتين مطلعتش في أي برنامج عشان هذا الأمر، الناس بتتصيد أخطاء غير مقصودة مني خالص، ببقى بعفويتي جدا، بقول التصريحات بقلبي وحسن نيتي، بس كلامي يتم تأويله، بكتشف إن فيه ناس قاعدة عاوزه تعمل مشكلة أو عاوزه تتشهر، لمجرد إنهم يتشهروا على حسابي، أنا في غنى عن الكلام ده كله، بلاها أطلع، بلاها مشاكل».

رانيا يوسف: أنا «سنجل مازر» منذ 15 عامًا

وأشارت الفنانة إلى أنها تُعد «سنجل مازر» منذ 15 عامًا، «بربي بناتي وبشتغل، فالتفاصيل والناس اللي بيحاربوني بحاول أطلع لقدام، هما يشدوكي ورا، آرائي مش مثيرة للجدل، آرائي صريحة جدا عن شخصيتي عن دماغي عن أفكاري، بعد خبرة حياة كتيرة وبعد تجارب سيئة، أنا بتكلم بطبيعتي، أنت أخذتها بسوء نية أنت حر».