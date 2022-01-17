نائلة جبر: لدينا 30 جهة تعمل لمنع الهجرة غير الشرعية.. والقانون رادع

قالت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، اليوم، إن مصر اتخذت خطوات عملية ومنطقية، وأنشأت آلية لمنعها وسنت أول قانون بالشرق الأوسط لمكافحة الهجرة غير الشرعية، إضافة إلى إجراء دراسات بشأن هجرة الشباب.

تحقيق عنصر الردع

وأضافت «جبر»، خلال لقائها ببرنامج «مساء dmc»، المذاع على قناة dmc الفضائية، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، أن اللجنة استشارية تقدم النصائح فقط، ولكن هناك 30 جهة تعمل معها، والجهات الأمنية بذلت مجهودًا كبيرًا لتأمين حدود الدولة، وتحقق الإنفاذ الكامل للقانون، وهذا يحقق عنصر الردع لكل من يشارك في هذه العملية من السماسرة ومن يؤجرون المراكب، ومن يتعاملون في هذه الجريمة.

مصر تحولت لواحة من الأمن والآمان

وأشارت إلى أن مصر بها 103 ملايين نسمة، ونسبة الوارد إلى مصر أكبر بكثير من الخارج منها، وهذه نقطة تستحق الدراسة، ومصر أصبحت واحة من الأمن والآمان، ولذلك فإن الوارد لدينا أكثر من الخارج منها، موضحة أن هناك عدد من الطرق تُستخدم للهجرة غير الشرعية؛ منها طريق شرق البلقان، ويسافرون من خلاله إلى تركيا ثم إلى دول البلقان، ومنها أيضًا الدروب الصحراوية، ثم إلى ليبيا ويخرجون من هناك، ورغم هذه الطرق؛ فإن الهجرة غير الشرعية في مصر عبارة عن أفراد وليس أعداد كبيرة.

وتابعت رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية: «لدينا خريطة بالمحافظات الأكثر عددًا في الهجرة غير الشرعية، والأسبوع الماضي زرت الفيوم والشرقية وقليوب، كما زرت كفر الشيخ عدة مرات في وقت سابق، ولدينا تعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء لتطوير هذه الخريطة بأحدث المستجدات، والمحافظات والقرى التي تصدر هجرة غير شرعية».