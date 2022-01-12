أبعاد مكافحة الهجرة غير الشرعية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي

«مراكب النجاة» واحدة من المبادرات الرئاسية، التي أطلقتها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن التصدي لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، والتي تشكل خطورة على حياة العديد من المواطنين الراغبين في السفر بطرق غير شرعية وغير آمنة، تودى بحياتهم.

وبحسب ما أوضحته وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، جرى الإعداد لتنفيذ المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة»، على ثلاثة أبعاد:

أبعاد تنفيذ المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة»

أولا: المستوى المحلي

تتمثل أبعاد المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة» على المستوى المحلي، في تنفيذ كافة الأنشطة والبرامج والفعاليات التي تنفذ داخليا، سواء حملات التوعية أو الجولات والزيارات الميدانية التي تنفذها الوزارة.

ثانيا: المستوى الإقليمي

أما البعد الإقليمي للمبادرة الرئاسية «مراكب النجاة» يشمل كافة الأنشطة والبرامج والفعاليات التي تنفذ إقليميا، بالتعاون والتنسيق مع دول المواجهة، والتي تتمثل في دول تونس، الجزائر، المغرب، والسودان، بالإضافة إلى دول الدعم والتي تتضمن دول السعودية، الأردن، الكويت، الإمارات العربية المتحدة، البحرين، سلطنة عمان.

ثالثا: المستوى الدولي

وأخيرًا المستوى الدولي، والذي يشمل التعاون مع الدول المستهدفة، وهي الدول الأوروبية، كندا، واستراليا، والعمل على فتح أسواق عمل جديدة للعمالة المصرية بالدول المستهدفة.

محاور عمل المبادرة على المستوى الإقليمي والدولي

1- المنظمة الدولية للهجرة:

تعمل المبادرة من خلال التنسيق مع المنظمة لترجمة الأغنية الرسمية للمبادرة إلى اللغة الإنجليزية والفرنسية، كما تنسق مع المنظمة الدولية للهجرة لتوزيع وعرض الفيديو الخاص بالأغنية الرسمية للمبادرة، باللغتين الإنجليزية والفرنسية في مكاتب المنظمة بدولتي تونس والمغرب، وكذلك في المكتب الرئيسي بجينيف.

2- السفراء وممثلي الدول:

التنسيق مع السفراء وممثلي العديد من الدول لدعم المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة»، على سبيل المثال دول: ألمانيا، هولندا، صربيا، الاتحاد الأوروبي، والعمل على توفير فرص الهجرة الآمنة للدول الأجنبية.

3- المركز المصري الألماني:

تكثيف دور المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الاندماج، وذلك من خلال توفير فرص الهجرة الآمنة لدولة ألمانيا، وفقا للمعايير والاشتراطات المطلوبة بسوق العمل الألماني.