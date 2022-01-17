«طرق الأبواب» في 143 قرية لمواجهة الهجرة غير الشرعية.. مقابلة 1.6 مليون شخص

كشفت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تفاصيل التعاون بينها وبين المجلس القومى للمرأة، في إطار المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة»، بشأن تنفيذ حملات طرق الأبواب، للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، والقضاء عليها.

15 حملة توعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية

أشارت وزارة الهجرة، إلى تنفيذ حملات طرق الأبواب، داخل 5 محافظات، للتوعية بالطرق البديلة الآمنة للسفر، بإجمالي 15 حملة توعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، التي قد تودى بحياة الشباب.

ووفقا لبيان الوزارة، شهدت الفيوم 15000 زيارة منزلية، ضمن حملات طرق الأبواب، واستهدفت نحو 161 ألف فرد، بجانب 60 ألف زيارة منزلية داخل محافظة البحيرة، بنحو 300 ألف مستهدف، بالإضافة إلى عمل 469300 زيارة منزلية، داخل محافظة البحيرة، التى استهدفت 880 ألف فرد، للتوعية بخطورة الهجرة غير الشرعية.

وشهدت محافظة المنيا 55200 زيارة ميدانية، واستفاد منها نحو 104540 فرد، بخلاف عمل زيارات ميدانية داخل محافظة الدقهلية، استهدفت نحو 194460 فرد، بإجمالى 31600 زيارة ميدانية.

أكثر من مليون فرد داخل 143 قرية

أوضحت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن الوزارة قد استهدفت نحو 1640000 مواطن، ضمن حملات طرق الأبواب، التي نفذتها بالتعاون والتنسيق مع المجلس القومى للمرأة، داخل 143 قرية.

ونوهت وزيرة الهجرة، إلى دور الوزارة فى التصدى ومكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، بتنفيذ المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة»، واستبدالها بـ«مراكب الموت»، التي كانت تودي بحياة الكثير من الشباب.

جدير بالذكر أن مبادرة «مراكب النجاة»، قد جاءت تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن القضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية، خاصة داخل المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية.

وشملت خطة تنفيذ المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة»، حملات توعية وإعلانية، أطقتها وزارة الهجرة عبر مختلف الوسائل ومواقع التواصل الاجتماعي، وزيارات ميدانية داخل المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية.